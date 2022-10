Lëshoi raketa pas vizitës në Korenë e Jugut, zv. Presidentja e SHBA kritikon ‘provokimin’ e Kim Jong-unit

Zëvendëspresidentja e SHBA, Kamala Harris, ka dënuar “retorikën provokuese bërthamore” të Koresë së Veriut gjatë një udhëtimi në Korenë e Jugut që përfshinte një vizitë në kufirin e armatosur rëndë që ndan gadishullin.









Harris mbërriti në Seul të enjten, disa orë pasi Koreja e Veriut lëshoi ​​dy raketa balistike me rreze të shkurtër veprimi në det, në një lëvizje që nënvizon luftën e Uashingtonit për të frenuar programin e armëve të regjimit.

Vizita e saj në zonën e çmilitarizuar, e cila ka ndarë gadishullin që nga lufta koreane e viteve 1950-1953 që përfundoi në një armëpushim jo të lehtë kishte për qëllim të demonstronte përkushtimin e SHBA ndaj Koresë së Jugut, një aleat kyç në rajon.

Harris pa me dylbi ndërsa një kolonel koreano-jugor vuri në dukje instalimet ushtarake në anën jugore. Një kolonel amerikan më pas vuri në dukje disa nga mbrojtjet përgjatë vijës së demarkacionit ushtarak, që shënon kufirin midis dy Koreve, duke përfshirë gardhe me tela me gjemba dhe mina.

Më herët, ajo i tha personelit ushtarak amerikan në një bazë aty pranë “sa mirënjohës jemi” për rolin e tyre në mbrojtjen e anës jugore të kufirit të tensionuar midis dy Koreve.

Udhëheqësi i Koresë së Veriut, Kim Jong-un, ka mbikëqyrur një numër rekord lëshimesh raketash këtë vit, duke përfshirë një që përfshinte një armë me rreze të gjatë. Zyrtarët në Seul dhe Uashington kanë paralajmëruar se Pheniani mund të përgatitet për të kryer një provë bërthamore.