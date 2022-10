Berisha për financimet ruse: Rama i mbylli hetimet Bashës me urdhër të atyre që kanë dhënë paratë, ose…

Kryetari i Partisë Demokratike, në fjalën e tij në Kuvend, tha se historia ruse do të vijojë.









“Këtij sulmon opozitën flet për PD dhe financimet. PD nuk ka marrë kurrë asnjë financim rus, nëse i ka marrë i ka marrë Basha, U them se PD u themelua si parti e interesit kombëtar dhe i ka rezistuar rusëve. Rama njeriu që e dinte se janë financime ruse dhe i deklaroi Bashës në 2018 se ke futur duart në xhepat rus i mbylli dosjen e për këtë ka fakte. Hetimi është qesharak. PD ka krijuar komision hetimor dhe kërkon Bashës të tregojë cila është origjina e parave. Ka një raport zyrtar por në bllokimin e hetimit përgjegjësi ka Rama i cili ose e bllokoi për ta marrë peng Bashën ose me urdhër të atyre që i ka dhënë dhënë paratë. Ju them ekziston një dosje në Mitrokinë, të shohë Rama kë do të gjejë në atë dosje. Historia ruse do të vijojë”, tha ai.