Ereksioni i vazhdueshëm dhe i dhimbshëm, çrregullimi që kërkon trajtim të menjëhershëm

Priapizmi është një çrregullim i funksionit erektil, në të cilin mashkulli paraqet një ereksion të zgjatur (për më shumë se 4 orë), shpeshherë të dhimbshëm, pa ekzistimin e njëkohshëm të zgjimit seksual.









Çrregullimi është për shkak të mosfunksionimit të mekanizmave të zmadhimit, ngurtësimit dhe relaksimit të penisit, gjë që nuk e lejon penisin të relaksohet pas ereksionit.

Ndonëse priapizmi është përgjithësisht një gjendje relativisht e rrallë, është mjaft e zakonshme në grupe të caktuara të popullsisë, të tilla si ata që vuajnë nga sëmundje të caktuara të gjakut (p.sh. sëmundja e qelizave drapër) ose çrregullime të caktuara metabolike ose neurologjike. Zakonisht vërehet te njerëzit mbi 30 vjeç, por mund të shfaqet fillimisht në fëmijëri tek ata me sëmundje të caktuara me rrezik të lartë.

Në çdo rast, diagnoza dhe trajtimi i duhur është thelbësor për të shmangur dëmtimin e indeve që mund të çojnë në mosfunksionim të përhershëm erektil.

“Priapizmi mund të ketë disa lloje, kryesoret janë ishemike dhe joishemike. Sipas udhëzimeve të Shoqatës Evropiane Urologjike (EAU), priapizmi ishemik është ereksioni i vazhdueshëm i karakterizuar nga ngurtësia e qlizave kavernoza të penisit dhe pak ose aspak rrjedhje arteriale brenda tyre”, shpjegon Kirurgu, Urolog-Androlog dhe President i Institutit Andrologjik të Athinës Dr.Konstantinos Konstantinidis. “Corpora cavernosa janë dy “cilindra” që përmbajnë ind erektil dhe shtrihen përgjatë gjatësisë së penisit. Normalisht, gjaku pompohet përmes arterieve në indin erektil, duke shkaktuar mbushjen e korporatave kavernoza dhe kështu një ereksion. Për të relaksuar penisin rritet kullimi venoz i gjakut dhe në këtë mënyrë “zbrazet” trupat kavernoza. Në priapizmin ishemik, megjithatë, gjaku është “i bllokuar” në trupat kavernozë dhe të sëmurët ndjejnë dhimbje të forta në penis, i cili ka një ereksion të fortë për orë të tëra”.

Priapizmi joishemik përfshin priapizmin arterial dhe priapizmin e përsëritur (ose intermitent). “Në priapizmin arterial, ereksioni i vazhdueshëm shkaktohet nga qarkullimi i pakontrolluar i gjakut në korporat kavernoza. Kjo zakonisht nuk është e dhimbshme, nëse nuk ka stimulim seksual”, sqaron mjeku Urolog-Androlog Dr. Christos Fliatouras, Drejtor Shkencor i Institutit Andrologjik të Athinës.

Për sa i përket priapizmit të përsëritur, “ajo karakterizohet nga ereksione të përsëritura, të dhimbshme, të zgjatura, të cilat megjithatë ndërpriten nga intervalet e relaksimit spontan. Në thelb është një nënkategori e priapizmit ishemik të lehtë, i cili megjithatë mund të zhvillohet në priapizëm ishemik të rëndë”, shton z. Fliatouras.

Priapizmi ishemik zakonisht ka një shkak të panjohur, pra është idiopatik. Priapizmi arterial, megjithatë, zakonisht ndodh pas një dëmtimi të perineumit.

Marrja e një historie të kujdesshme mjekësore është thelbësore për të bërë një diagnozë të saktë dhe për të përcaktuar etiologjinë e problemit. Pacienti, ndër të tjera, duhet të raportojë kohëzgjatjen e ereksionit, ekzistencën dhe intensitetin e çdo dhimbjeje që ndjen, nëse ka një histori të krizave të mëparshme dhe si janë trajtuar ato, nëse ka pasur një dëmtim të mëparshëm në legen, penis ose perineum, nëse vuan nga hemoglobinopatitë etj. Gjetjet klinike më pas do të mbështeten nga teste specifike laboratorike.

Priapizmi ishemik, i cili është forma më e zakonshme e çrregullimit, është një urgjencë mjekësore. Trajtimi duhet të fillojë sa më shpejt që të jetë e mundur (idealisht brenda 4-6 orëve të para), sepse ishemia mund të çojë në nekrozë të muskujve të lëmuar të penisit, fibrozë (formim të indit të mbresë) dhe mosfunksionim erektil.

Në fakt, kohëzgjatja e ereksionit ndikon në ashpërsinë e disfunksionit erektil që pacienti mund të përjetojë.

Qëllimi i trajtimit në priapizmin ishemik është të shtypë ereksionin dhe të ruajë funksionin normal të penisit. Sipas udhëzimeve të EAU, priapizmi ishemik duhet të trajtohet me një qasje hap pas hapi . Fillimisht, gjaku thithet nga trupat kavernoza, me anestezi lokale në penis, dhe më pas korporat kavernoza lahen me tretësirë ​​të kripur ose me një ilaç të veçantë (p.sh. stimulues adrenergjik), nëse është e nevojshme.

Këto hapa mund të përsëriten disa herë, por nëse rezultojnë të pamjaftueshme ose priapizmi vazhdon, atëherë duhet të kryhet trajtimi kirurgjik. Ky mund të jetë anashkalimi i penisit ose vendosja e protezës së penisit. “Megjithatë, ka raste që përfitojnë nga ndërhyrja e drejtpërdrejtë kirurgjikale, sepse thithja e gjakut dhe infuzionet e barnave mund të vonojnë tërheqjen e ereksionit dhe të shkaktojnë shqetësime të konsiderueshme te pacienti”, thekson zoti Konstantinidis.

“Kohëzgjatja e priapizmit është një faktor rreziku i pavarur për rezultatin e një ngjarjeje,” shpjegon ai. “ Kufiri duket se është 24 orë. Sipas dëshmive histologjike, pas 24 orësh të ishemisë, ndodhin dëmtime të pakthyeshme të indeve si nekroza e muskujve të lëmuar, proliferimi i indit të mbresë dhe shkatërrimi i shtresës endoteliale. Prandaj, për burrat, priapizmi i të cilëve ka kaluar tashmë 24 orë, manipulimet e menjëhershme kirurgjikale mund të jenë të dobishme.

E njëjta gjë vlen edhe për pacientët me një histori të mëparshme të priapizmit. Këta pacientë mund të kenë zhvilluar tashmë një shkallë të fibrozës së korporatave kavernoza, e cila mund të zvogëlojë rrjedhën e gjakut. Ata gjithashtu kanë një shans të shtuar për të mos reaguar mirë ndaj aspirimit të gjakut kavernoz dhe infuzionit të drogës”, thekson presidentja e Institutit të Andrologjisë.

“Shumica e pacientëve që zhvillojnë priapizëm ishemik do të kenë një shërim të shkëlqyer nëse trajtohen menjëherë. Megjithatë, nëse pacientët nuk kontaktojnë mjekun që në orët e para të ereksionit persistent, ekziston rreziku i disfunksionit erektil të përhershëm”, përfundon zoti Konstantinidis.