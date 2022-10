Ka luajtur për disa nga skuadrat më të mira në botë, “El Pipita” thotë mjaft, Higuain e mbyll me futbollin e luajtur

Gonzalo Higuain thotë mjaft. Sulmuesi i njohur argjentinas ka vendosur të largohet nga futbolli i luajtur në moshën 34 vjeçare.

Ai ka patur një karrierë mjaft të pasur, ku ka luajtur për Real Madrid, Napoli, Milan dhe Juventus.

El Pipita debutoi me Kombëtaren e Argjentinës në vitin 2009. Sa i takon statistikave, në 75 ndeshje me përfaqësuesen, gjeti rrugën e rrjetës plot 31 herë.

Higuain, do të luajë edhe 2 ndeshje me Inter Miami në SHBA, skuadër që është në pozitat e playoff-it në Konferencën Lindore të Major League Soccer.

Gracias Totales

The Argentine striker, Gonzalo Higuaín has announced today that he will retire and conclude his stellar career at the end of the 2022 MLS season.

Don’t miss Higuaín’s final two regular season matches at #DRVPNKStadium this week! https://t.co/KlMGxvqX5c pic.twitter.com/mg9xY7Mbp2

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 3, 2022