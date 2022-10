“Loja” e fundit e frikshme e Vladimir Putinit qëndron në fund të oqeanit

“Një herë është rastësi”, shkroi krijuesi i James Bond. “Dy herë është rastësi. Tre herë, është aksion armik”. Ndërsa politikanët evropianë dhe agjencitë e sigurisë mendojnë për tre shpërthimet që shkaktuan rrjedhje në dy tubacionet e gazit Nord Stream nën Detin Baltik të hënën, ata mund ta shohin këtë fjalë të urtë të Ian Fleming-ut për të zgjidhur dyshimet e tyre se kush ishte përgjegjës.









Gjëja e çuditshme në lidhje me sulmin e Putinit ndaj Ukrainës ishte se ai qartësisht nuk ishte konsultuar me Valery Gerasimov, djaloshin që në vitin 2013 kishte rikonfiguruar rrënjësisht doktrinën ushtarake ruse me urdhër të tij (dhe tani është shefi i forcave të armatosura ruse). Ideja e madhe e Gerasimov ishte që lufta në një epokë të rrjetëzuar duhet të kombinonte gjërat tradicionale kinetike me aktivitete politike, ekonomike, informative, humanitare dhe të tjera joushtarake. Kjo do të nënkuptojë, për shembull, që përpara se të qëlloni, së pari duhet të përdorni mediat sociale dhe mjete të tjera të rrjetit për të dezinformuar, ngatërruar, polarizuar dhe demoralizuar popullsinë e kundërshtarit tuaj. Në këtë mënyrë, regjimet demokratike do ta kishin më të vështirë të motivonin qytetarët e tyre për luftime.

Pushtimi i Putinit në shkurt ishte drejtpërdrejt në kundërshtim me këtë doktrinë; ndoshta Gerasimov nuk ishte pjesë e rrethit të brendshëm të miqve të besuar mbi të cilët fillimisht u mbështet Putini. Në vend të kësaj, sulmi ishte një blitzkrieg i stilit të viteve 1940, përveç në Technicolor dhe jo bardh e zi. Dhe nuk ka funksionuar. Pra, ndërsa ai kthehet në tabelën e vizatimit, është e mundur që lideri rus, më në fund, të ketë folur me Gerasimov. Nëse është kështu, atëherë bisedat e tyre do të jenë kthyer me shpejtësi në tema të tilla si mohimi, lufta asimetrike dhe identifikimi i dobësive kritike të kundërshtarëve të tyre perëndimorë.