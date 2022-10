Lufta e Ukrainës/ Ish-komandanti i CIA-s: SHBA dhe NATO do ta shkatërrojnë Rusinë nëse përdor armë bërthamore

Kërcënimet bërthamore të Kremlinit kanë shkaktuar paralajmërime të ashpra nga Perëndimi. Ish-shefi i CIA-s paralajmëroi në mënyrë specifike se SHBA dhe aleatët e saj do të shkatërronin Rusinë nëse Vladimir Putin do të përdorte armë bërthamore në luftën me Ukrainën.









David Petraeus në një program të ABC tha se kërcënimet e bëra nga Putin duhet të merren seriozisht dhe se presidenti rus është në dëshpërim për sa kohë që realiteti i luftës është i pakthyeshëm.

Russian President Vladimir Putin faces an “irreversible” situation amid the country’s land grab in Ukraine, retired Army general and former CIA chief David Petraeus tells @JonKarl. “He is losing.” https://t.co/KirRWvZHMA pic.twitter.com/yr3UGZB6KZ — This Week (@ThisWeekABC) October 2, 2022

Kujtojmë se Putini nënshkroi një marrëveshje për aneksimin e katër rajoneve të Ukrainës, disa ditë pasi trupat ruse u detyruan të tërhiqen nga qyteti vital i Limanit, i vendosur në një nga katër rajonet e aneksuara.

Ndërsa nënshkroi marrëveshjen, Putin fajësoi Perëndimin “satanik” dhe premtoi të përdorë të gjitha mjetet në dispozicion për të mbrojtur territorin rus. Kjo shenjë u konsiderua një kërcënim bërthamor.

Në të njëjtën kohë, ish-komandanti i CIA-s theksoi se megjithëse Ukraina nuk është ende anëtare e NATO-s, SHBA dhe Aleanca e Atlantikut të Veriut mund të zbatojnë një plan reagimi.

“Një sulm bërthamor është i tmerrshëm. Nuk mund të mbetet pa përgjigje”, vuri në dukje Petraeus.

“Zelensky dhe Ukraina janë mobilizuar shumë më mirë se Rusia”, shtoi ish-komandanti i CIA-s. “Ukraina ka rekrutuar, trajnuar, pajisur, organizuar dhe punësuar forca më të mira se Rusia”.

“Asnjë sasi e mobilizimit, aneksimit dhe kërcënimeve bërthamore nuk mund ta nxjerrë Putinin nga situata e pafavorshme e luftës në të cilën është gjendur”, shtoi Petraeus.

“Në një moment, negociatat do të duhet të fillojnë, siç ka thënë Presidenti Zelensky”, shtoi ai.

Ai gjithashtu vuri në dukje se Rusia “është goditur nga një mijë sanksione si një ndëshkim për aneksimin, gjë që tregon se përgjigjet e Perëndimit nuk janë ezauruar”.