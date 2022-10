Rama ironizon Berishën: Më parë mohoi kategorikisht financimet ruse në PD!

Kryeministri Edi Rama ka mbajtur fjalën në Kuvend duke ironizuar Sali Berishën që tani kërkon hetimin e fondeve ruse për PD, por më parë i dilte në mbrojtje Lulzim Bashës duke i thënë “Mos ma prekni Lulin”.









“Për sa kohë, ju do keni njerëz të cilët besojnë çdo gjë dhe të kundërtën e çdo gjëje, jeni në të drejtën tuaj të ushqeni iluzionin se mund të talleni me të gjithë por siç nuk ju ka ecur asnjëherë, sërish nuk do ju ecë kjo tallje me të gjithë sepse do të bënte sens gjithë kjo vijë logjike nëse nuk do të kishit qenë po ju që në atë kohë kur kjo çështje u bë publike nuk do të kishit bërë betime e përbetime për virgjërinë e Lulit. Nëse nuk do të kishte qenë non grata juaj që nuk do të kishte dalë me çarçafin e bardhë me asnjë njollë për të predikuar pastërtinë e virgjëreshës që mbanit në krye. Nëse nuk do akuzonit Sorosin për fakte që sot me demek kërkoni t;i nxirrni nga kthetrat që i paskam kyçur unë për llogari të atij që ju hodhi përtokë në momenti që s’ju duhej më.

Që PD është financuar me para ruse, dihet. I dalë në atë kohë, i mohuar kategorisht nga ju. Atëherë fjalimi juaj ishte komplet tjetër dhe garancia absolute vinte gjithmonë nga ai që thoshte “Mos ma prekni Lulin”. Ishte ai që ka rrëmbyer flamurin e Haxhi Qamilit dhe është nisur për luftë me Amerikën. Kështu që do thoja vetëm kaq, jo vetëm që ato para kanë hyrë me dijeninë e plotë të një grushti njerëzish, por ka më shumë se aq. Do ju sugjeroja të mos hezitoni me deklarata që mund t’ju bien përsëri ndesh e detyroheni të merrni pozicion tjetër. Ju s’keni lidhje me asgjë nga ato që duhen thënë sot. Ky është një vend sovran që nuk do të dijë për asnjëri, por sidoqoftë këtë kam për borxh t’ua them. Mos u ngusni”, tha Rama.