Rrjedhja nga MEMEX/ Policia pasi dolën emrat e ministrave: S’janë të përfshirë në veprimtari kriminale!

Ditën e sotme në listën e publikuar nga hakerat iranianë, të nxjerrë nga sistemi i Policisë së Shtetit MEMEX bashkë me email-et e ish-kryepolicit Gledis Nano, ndodhen edhe emrat e 2 ministrave, Elisa Spiropali, Niko Peleshi, përfshirë edhe ish-ministren e Mbrojtjes, Mimi Kodheli.









News24 dhe BalkanWeb u interesua në zyrën e shtypit të policisë së shtetit për të mësuar nëse këta zyrtarë janë të dyshuar si të përfshirë në ndonjë ngjarje.

Policia e Shtetit tha asnjëri prej 2 ministrave dhe ish-ministres nuk janë të dyshuar.

“Kategorikisht nuk janë të përfshirë në veprimtari kriminale apo në hetime për ngjarje kriminale, as dy ministrat dhe as ish-ministrja, po ashtu edhe shumë emra të tjerë të publikuar nga hakerat, në këto lista. Policia e Shtetit, në bashkëpunim të ngushtë me partnerët, po heton origjinën e rrjedhjes së këtyre të dhënave”, tha zyra për informimin e mediave në policinë e shtetit.