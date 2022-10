Shkolla e Magjistraturës/ Begaj: Konsolidoni pavarësinë, rekrutimi e vlerësimi të kryhet me objektivitet e transparencë!

Presidenti Bajram Begaj ka kërkuar nga Shkolla e Magjistraturës pavarësi dhe paanshmëri në punën e tyre me formimin e magjistratëve të rinj për të rritur besimin e publikut tek sistemi i drejtësisë në tërësi dhe të garantohet që brezat e rij të gjyqtarëve e prokurorëve të japin vendime të drejta.

Sipas Begajt, Shkolla e Magjistraturës është i vetmi institucion që ka misionin dhe fatin të ndikojë në ngritjen e një drejtësie të re të mbështetur në paanshmëri, llogaridhënie, transparencë dhe për garantimin e të drejtave dhe lirive të njeriut.

“Me ndryshimet kushtetuese shkolla e Magjistraturës është përballë sfidave e përgjegjësive akoma më të mëdha. Misioni i formimit të gjyqtarëve, prokurorëve, avokatëve e vendos shkollën në pozicion të rëndësishëm e kritik, duke qenë pragu i hyrjes së tyre në sistemin e drejtësisë. Puna juaj ka ndikim përcaktues në cilësinë e prurjeve në gjithë sistemin e drejtësisë, në formimin e magjistratëve të një niveli të lartë profesional e moral, në rritjen e besimit të publikut në figurën e autoriteteve të drejtësisë dhe sistemit të drejtësisë në tërësi, si një institucion i pavarur është me rëndësi që rekrutimi dhe vlerësimi të kryhet me objektivitet e transparencë, mësimdhënia të jetë cilësore dhe institucioni të konsolidojë më tej pavarësinë në ushtrimin e funksioneve kushtetuese. Pavarësia e paanshmëria në punën tuaj sot janë çelësi i pavarësisë e paanshmërisë së gjyqtarëve e prokurorëve nesër, do të thotë vendime të drejta e të paanshme nesër”, tha Presidenti Bajram Begaj.