Shqetësimet për rritjen e përdorimit bërthamor, imazhe të pajisjeve ushtarake që mbartin autokolonë armatimesh

Frika nga përdorimi i armëve bërthamore nga Kremlini po rritet, me Perëndimin që paralajmëron se do të ketë “pasoja katastrofike” nëse Vladimir Putin shtyp “butonin”. Një “mesazh” nga regjimi i Kremlinit për forcat që mbështesin Kievin, sipas një eksperti, mund të jenë imazhet e një autokolone që mbante pajisje ushtarake.

Imazhet tregojnë, në veçanti, një linjë hekurudhore që kalon në Rusinë qendrore. Sipas Konrad Muzyka, një analist i mbrojtjes dhe drejtor i konsulencës ushtarake Rochan në Poloni, treni është i lidhur me Drejtorinë Qendrore të 12-të të Ministrisë së Mbrojtjes Ruse, e cila menaxhon dhjetëra depo armësh bërthamore.

Another railroad train with military equipment going to the front line by rail somewhere in central Russia. pic.twitter.com/3g3nWhTEtT

— Rybar in English (@rybar_en) October 2, 2022