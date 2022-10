“S’ka më jo turp”/ Elisa Spiropali: Qesharake, çlidhje ka Elisa, Niko, Mimi në listën e të dyshuarve të policisë

Mijëra emra të dyshuarish janë publikuar sot nga hakerat iranianë “Homeland Justice”. Pretendohet se hakerat kanë thyer sistemin MEMEX dhe kanë nxjerrë të dhënat, Emrat, Fotot, 105 mijë personave që kanë pasur probleme me policinë.









Pasi kanë kaluar disa orë që nga këto publikime, deputetja e Partisë Socialiste Elisa Spiropali ka reaguar me anë të një statusi në rrjetin social Facebook duke thënë se të dhënat e shpërndara nuk kanë lidhje me emrat e përmendur. Sipas saj media nuk bën analizën e duhur dhe se e gjitha ka të bëjë me keqëdashjen e atyre që hedhin gurin dhe ligësisë së atyre që gjoja s’e nxjerrin dot!

Reagimi i Elisa Spiropalit

S’ka më jo turp, po as një minimum sensi logjik të kanaleve e të portaleve në raport me publikun, se për ndonjë ndjenjë minimale patriotizmi as bëhet fjalë! Hakerat e një vendi armiqësor me Shqipërinë postojnë lista me emra pa lidhje dhe këtu hidhen gjylet e akuzave absurde!

Thotë Saliu lista Memex, vu portalet lista Memex. Përgënjeshtroi Policia nuk është lista Memex, por lajmet e portaleve mbetën.

Shkurt, e hodhën ata një gur në lumë dhe tani o burra të gjejmë ç’lidhje ka Elisa, Niko, Mimi e të tjerë apo edhe disa gazetarë në listën e të dyshuarve të Policisë! Kanë vetëm një lidhje: Lidhjen mes keqdashësisë së atyre që e hedhin gurin dhe ligësisë së atyre që gjoja s’e nxjerrin dot! Qesharake!