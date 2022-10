(FOTO) Tirana pret Evropianin e Taekwondo/ Veliaj: Gati për të qenë Kryeqyteti Europian i Sportit. Sot kemi më shumë palestra dhe terrene sportive!

Për gjashtë ditë me radhë Tirana priti Kampionatin Europian të Taekwondo’s Under 21 dhe Albanian Open B2, duke bërë bashkë mbi 1000 sportistë nga 35 shtete të Europës dhe nga 55 shtete të botës.

Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj i shoqëruar nga Zëvendësministri i Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Endrit Hoxha ndoqi ndeshjet e sportistëve elitarë në Parkun Olimpik “Feti Borova”. Veliaj theksoi se zhvillimi i aktiviteteve të tilla është dhe një mundësi e shkëlqyer për ekonominë e qytetit.

Pas suksesit si Kryeqyteti Europian i Rinisë, Tirana ka aplikuar për të qenë vitin tjetër Kryeqyteti Europian i Sportit.

Veliaj nënvizoi se në këto vite Bashkia e Tiranës i ka kushtuar një vëmendje përmirësimit dhe shtimit të infrastrukturës sportive.

“Sot kemi palestrat respektive, kemi një pistë që i është bashkuar kësaj infrastrukture sportive në Tiranë, kemi liruar pishinat, ku aty po bëjmë edhe disa fusha të tjera futbolli. Besoj se sot jemi më të përgatitur seç ishim përpara pak muajsh në infrastrukturë sportive, për të qenë Kryeqyteti Europian edhe i Sportit. Nuk do ishte e mundur nëse nuk do të kishim bërë këtë investim bashkë me Qeverinë, bashkë me Ministrinë, që është sot një nga hapësirat më elitare të sportit në Ballkan”, tha Veliaj.