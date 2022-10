Ukrainë/ Dhoma e torturës ruse e zbuluar nga ukrainasit në një fshat të çliruar të Kharkiv – Video

Një dhomë tjetër torture , të cilën rusët e kishin ngritur në një bodrum, u zbulua nga policia ukrainase në fshatin Pisky-Radkivskyi në Kharkiv, të cilin ata e çliruan së fundmi nga ushtria ruse. “Një dhomë tjetër torturash e pushtuesve rusë. Pas rimarrjes së zonës, policët tanë regjistrojnë këtu krimet e luftës të ushtrisë “çlirimtare”. Kur ushtarët rusë hynë në fshat, ata i dëbuan vendasit nga shtëpitë e tyre dhe u vendosën vetë atje”, thuhet në mesazhin e Policisë së Ukrainës në Telegram.

A deep sunless pit with dates scratched into the brick wall. An underground jail reeking of urine and rotting food. A clinic. A kindergarten. A police station.

An @AP investigation located 10 Russian torture sites in Izium, Ukraine. https://t.co/mE0qnVX7SV pic.twitter.com/qorNSHbjIg

