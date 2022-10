Yuri Kim mesazh magjistratëve të rinj: Çdo ditë shihuni në pasqyrë e kujtojini vetes pse jeni në këtë profesion!

Ambasadorja amerikane Yuri Kim u ka bërë thirrje magjistratëve të rinj që do të dalin nga Shkolla e Magjistraturës që “të mos dorëzohen kurrë”. Ajo iu drejtua atyre dhe u tha se “kur të zgjoheni cdo mëngjes të kujtoheni përse e keni zgjedhur këtë punë”.

“Ju uroj ju të diplomuar. Po mendoja çfarë bëj unë çdo mëngjes, zgjohem, dal para pasqyrës dhe përpiqem t’i kujtoj vetes pse jam këtu. Pse jam në këtë punë, pse e zgjodha këtë profesion e shpresoj që ju të bëni të njëjtën gjë. Të shiheni çdo ditë në pasqyrë e t’i thoni vetes unë do jem pjesë e arsyes pse Shqipëria është më e mirë, pse Shqipëria është në BE, t’i thoni vetes unë do jem pjesë e arsyes që populli im të ketë shpresë, që familja ime dhe fëmijët e mi do të jenë krenarë. Kurrë mos u dorëzoni, mos u dorëzoni kurrë”, u shpreh ambasadorja Kim.