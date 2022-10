Denoncimi i Tritan Shehut: Si po shkatërron ambientin dhe turizmin ministrja Kumbaro në Gjirokastër!

Deputeti i Partisë Demokratike, Tritan Shehu ka sjellë në vëmendje denoncimin e tij në Kuvend, ku ka akuzuar ministren Mirela Kumbaro për shkatërrim të lumenjve Drino dhe Vjosa. Ai theksoi se nuk mund te ketë Vjosë turistike e ambientaliste me mbeturina.

REAGIMI I SHEHUT

Denoncimi ne Kuvend!

Kumbaro, ministria e Ambientit dhe Turizmit, qe shkaterron ambjentin e turizmin ne Qarkun e Gjirokastres.

Deputetja shkateron lumenjte Drino dhe Vjosa duke lejuar te derdhen ne ato te gjitha ujrat e zeza te Qarkut; te Gjirokastres, Libohoves, Dropullit, Tepelenes, Memaliajt, Kelcyres e Permetit.

Nuk kane asnje mundesi perpunimi te tyre dhe te mbeturinave ne Qark.

Edhe i vetmi vend i vogel e qesharak perpunimi i mbetjeve ne Kelcyre, eshte ndertuar buze Vjoses duke i derdhur perseri aty.

Krim ambiental e turistik ky.

Nuk mund te kete Vjose turistike e ambjentaliste me fece e mbeturina.

Kumbaro, eshte shkaterruese edhe e pyjeve ne Qark.

Ka firmosur per shkaterrimi e nje pylli shekullor 80 ha Shtepenz- Uji i Ftohte.

Dhe shkaterrimi i atij pylli vazhdon….

Veprim kriminal edhe ky.

Shkaterrimi i natyres do te thote jo vetem shkaterrimi i ambjentit, por dhe i turizmit.

Dhe pjese e ketij shkaterrimi barbar eshte vete Ministria e ambjentit e turizmit, deputete e atij Qarku.

Ndersa prokuroria vetem belbezon.

Shpresoj qe me se fundi ky denoncim ne Kuvend ta zgjoje nga gjumi ate.