Duhen deri në dy dekada për të pastruar ngarkesën e çështjeve ligjore“/ Eksperti gjerman pranë CDU: Kujdes nga Rama, Meta një lider i vërtetë

Sipas tij, krijimi i Partisë së Lirisë pritet ti japë një tjetër dimension opozitës shqiptare.

Kjo pasi Meta është një lider europian dhe që e do vërtetë integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Europian

Gjithashtu, Z. Henze foli edhe për krizën në Ballkan, e cila me projektin e Ballkanit të Hapur mund të sjellë përshkallëzim të situatës.

Intervista e plotë:

Zoti Henze, ju jeni një nga ekspertët e paktë të specializuar për Evropën Lindore dhe Ballkanin Perëndimor në perëndim, le të flasim për Shqipërinë dhe Kosovën.

Një fushë temash shumë kërkuese, të dy vendet kanë grupe heterogjene të popullsisë, popullsia kryesore janë shqiptarët me prejardhje ilire, pra një nga popujt kulturorë më të vjetër në Evropë. Shqiptarët kurrë në historinë e tyre nuk kanë filluar luftë, një komb që duroi pushtimin e dekadave nga turqit dhe italianët, pastaj komunizmin deri në vitin 1991. Më pas përpjekja e përsëritur e serbëve në vitet 1990 për një gjenocid të kombit shqiptar në Ballkan.

Ndryshe nga serbët, një komb që synon t’u ofrojë njerëzve me origjinë dhe fe të ndryshme një strehim, një atdhe, një popull paqësor dhe me shumë ndikim kulturor në mes të Evropës.

Në këtë mënyrë, hebrenjtë dhe të krishterët jetojnë në paqe së bashku në bashkëjetesë në zonën shqipfolëse të Moselmit. Kjo tani është në rrezik.

Si ta kuptojmë këtë?

E shihni, ka katër vende në botë ku Lufta e Tretë Botërore mund të shpërthejë dhe ky është Ballkani, Jerusalemi dhe Tajvani.

Po Ukraina?

Në fakt, ne kemi qenë në një luftë ndërkombëtare në Ukrainë që nga viti 2014, edhe pse në sektorë të ndryshëm, me aktorë të ndryshëm. Tre vendet e tjera kanë një potencial krejtësisht të ndryshëm. Putin tashmë e humbi këtë luftë agresioni në fund të marsit 2022. Rusët do të duan të tërhiqen nga Ukraina dhe të mbajnë Krimenë dhe një urë tokësore për në Krime.

Putin do të rrëzohet dhe do të gjendet në Siberi ose Hagë. Pas kësaj do të ketë një traktat paqeje midis Ukrainës dhe Rusisë. Nuk ka luftë midis kombit rus dhe ukrainas / qytetërimit perëndimor, ka një luftë brutale agresioni nga një grup kriminal rreth Putinit kundër pjesës tjetër të botës. Ne do ta shohim.

Ku qëndron rreziku në Ballkan?

Shpërthimi në Ballkan janë përcaktimet kulturore heterogjene të kombeve dhe veprimet e aktorëve ndërkombëtarë: Kinës, Rusisë, Evropës, SHBA-së dhe Turqisë.

Shumë prej këtyre fuqive kanë pasur prej kohësh interes në rajon. Ballkani shtrihet në udhëkryqin e krishterimit dhe islamit, dhe pozicioni i tij strategjik në Adriatik, Mesdhe, Egje dhe Detin e Zi e ka bërë gjithmonë një qendër tërheqëse për ushtrimin e pushtetit edhe më larg.

Kohë emocionuese për Turqinë, historikisht një vend i fuqishëm, por që nuk mund të përmbushë plotësisht pritshmëritë aktuale, Turqia nuk ka substancën për një Perandori të dytë Osmane dhe nuk mund ta dëshirojë atë, Turqia mund të hyjë brenda kufijve të saj aktualë të jetë një vend shumë i suksesshëm, pse duhet të shkosh në një udhëtim, nuk ka arsye për këtë.

E cila nuk është sepse nuk përpiqet. Turqia dëshiron të zgjerojë ndikimin e saj në vendet që dikur ishin pjesë e Perandorisë Osmane dhe kohët e fundit është mjaft aktive në këtë drejtim.

Pas shtytjeve të forta, por të pasuksesshme ekspansioniste në Mesdhe dhe Libi, dhe në një masë më të vogël në Siri, Ankaraja tani po synon një rajon më të vogël dhe më të cenueshëm: Ballkanin.

Duke pasur parasysh kufizimet e saj ekonomike dhe të politikës së sigurisë, pra një politikë ekonomike dhe financiare katastrofike, lira nuk vlen më asgjë, Turqisë i është dashur të mbështetet në një fuqi më të butë për disa kohë – domethënë lidhjet e saj kulturore me Ballkanin.

Që nga shpërbërja e Jugosllavisë, Turqia e ka pozicionuar veten si pronare e komuniteteve myslimane në Ballkan.

Për shembull, disa degë të Institutit Yunus Emre, i cili synon të promovojë gjuhën dhe kulturën turke jashtë vendit, janë të përfaqësuara në Ballkan, veçanërisht në vendet me shumicë myslimane.

Një mjet tjetër për të rritur ndikimin kulturor është “Agjencia Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim” (TIKA), një organizatë e administruar nga Ministria e Kulturës e Turqisë që financon përpjekjet kulturore dhe arsimore në komunitetet turke. Nuk është për t’u habitur që TIKA është gjithashtu e pranishme në Ballkan dhe është veçanërisht e përfshirë në restaurimin e monumenteve fetare dhe kulturore të epokës osmane. Sigurisht, kjo ka kufijtë e saj dhe ndikimi kulturor nuk çon automatikisht në një ushtrim të përgjithshëm më të fortë të pushtetit.

Erdogan e sheh ish-mikun e tij Gylen si një konkurrent në Ballkan. Lëvizja Gylen është edhe më konservatore në fushën e fesë sesa grupi rreth Erdoganit. Në këtë aspekt është edhe në interesin dhe të drejtën tonë ta frenojmë edhe këtë lëvizje.

Kjo vlen edhe për kurdët. Kurdët duhet të respektojnë territorin e Turqisë, nëse nuk e bëjnë këtë, ata në fakt kanë justifikuar statusin e një grupi terrorist dhe Turqia duhet të respektojë pakicat, duke përfshirë kurdët në Turqi, dhe nuk duhet t’i nënshtrojë ato në dyshime abstrakte të përgjithshme.

A ishin ata të përfshirë në grushtin e shtetit në Turqi?

Jo, predikuesi Gylen nuk qëndronte pas përpjekjes së dështuar të grushtit të shtetit në Turqi, grushti i shtetit ishte një pretekst për pushimet masive të Erdoganit në vend. Përpjekja për grusht shteti nuk u iniciua drejtpërdrejt nga Erdogan. Edhe para 15 korrikut, kishte filluar një spastrim i madh i qeverisë. Kjo është arsyeja pse pjesë të ushtrisë menduan se duhet të bënin shpejt një grusht shteti para se edhe ata të kapeshin. Por ishte tepër vonë dhe ata u pastruan me të.

Megjithatë, që nga grushti i dështuar ushtarak i 15 korrikut 2016, më shumë se 41,000 njerëz janë arrestuar në Turqi dhe më shumë se 100,000 të tjerë janë shkarkuar ose pezulluar nga shërbimi. Qeveria e ka shfrytëzuar masivisht situatën, duke e provokuar por jo duke e orkestruar plotësisht.

As nuk mund të krahasohet me grushtin e shtetit në 1980. Në atë kohë, politikanët dhe forcat e sigurisë nuk ishin në gjendje të frenonin dhunën në vend. Më shumë se 5,000 njerëz ranë viktima të luftimeve midis “të majtës” dhe “të djathtës”, por edhe brenda grupeve të krahut të majtë, të cilat morën tipare të ngjashme me luftën civile. Konfliktet u nxitën nga Bashkimi Sovjetik i atëhershëm dhe Irani islamik. Ekzistonte rreziku i një përmbysjeje politike në Turqi, një luftë civile, një republikë tjetër popullore islamike ose dalje e Turqisë nga NATO. Kjo u ndal me të drejtë nga një grusht shteti ushtarak nga Kenan Evren me mbështetjen e Presidentit republikan Carter dhe këshilltarit të tij të sigurisë Zbignieë Brzezinski dhe Pauli jonë, që është Paul Henze, të cilët të dy kishin qenë gjithashtu të përfshirë në mënyrë aktive në Solidarność në Poloni.

Ky reagim ishte e keqja më e vogël, një luftë civile në një vend të NATO-s, tërheqja e Turqisë nga NATO mund të kishte çuar shumë shpejt në një konflikt të drejtpërdrejtë me Bashkimin Sovjetik, i cili u parandalua me sukses.

Fatkeqësisht, Uashingtonit i mungonin pas përfundimit të administratës së Bushit në vitet që pasuan, këshilltarë të tillë me përvojë sigurie si Paul dhe Brzezinski, kjo është gjithnjë e më e dukshme dhe u çoj në zhvillime ekstreme nën regjimin e Obamës dhe Trump.

Biden po vepron në një mënyrë freskuese të ndryshme dhe përsa i përket politikës së jashtme, të paktën për sa i përket Ukrainës, ai po trajton gjithashtu Kinën në një mënyrë më të diferencuar, gjë që është kënaqësi. Por Uashingtoni duhet të gjejë rrugën e tij përsëri në profesionalizmin e tij të vjetër në këtë sektor dhe Turqia duhet të përqendrohet përsëri në parimet e vjetra, atëherë vendi do të jetë edhe më mirë ekonomikisht, integrimi i drejtpërdrejtë në aleancën perëndimore, bashkëpunimi i ngushtë ekonomik dhe bashkëpunimi me BE-në dhe Gjermaninë në veçanti, si dhe një marrëdhënie miqësore midis Greqisë dhe Turqisë, janë temat kryesore.

Në këtë pikë duhen fjalë të qarta nga Uashingtoni dhe Berlini dhe presim një reagim të qartë properëndimor nga kryeministri Erdogan.

Pra, Turqia nuk është problem për Ballkanin dhe integrimin në BE?

Jo, thjesht duhet të kemi kujdes që Erdogan të përmbahet nga arratisjet e tij kulturore në Ballkan në të ardhmen, Ballkani është pjesë e Evropës dhe jo një fushë eksperimentale për islamin ortodoks dhe jo as për qeverinë Erdogan.

Nga ana tjetër, Evropa duhet ta integrojë Turqinë më afër në zonën ekonomike evropiane, Turqia nuk është armike e Evropës, ajo është mike dhe midis ne gjermanëve dhe turqëve ekziston një miqësi e ngushtë mbi njëqind vjeçare.

Po Kina?

Kina nuk ka interes imperialist në Ballkan, Kina po kërkon tregje për ekonominë e saj. Një interes që është i kuptueshëm. Kina mendon vetëm për Kinën dhe e ka bërë këtë për më shumë se 2000 vjet. Vetëm Ballkani është pjesë e Evropës dhe në atë masë duhet të kemi kujdes ekonomikisht që Ballkani të mos bëhet sërish i varur nga një komb që dëshiron të përdorë njerëzit vetëm si tregje shitjeje. Ballkani ka potencial të madh dhe ka nevojë të forcohet ekonomikisht, veçanërisht në Kosovë dhe Shqipëri, të cilat vuajnë nga qeveritë socialiste, të korruptuara. Forca ekonomike mund të inicohet vetëm legjislativisht në të dy vendet nga qeveri jo socialiste, properëndimore.Strategjikisht bashkëpunimi i drejtpërdrejtë dhe integrimi në BE janë çështje elementare, qeveria socialiste Kurti ka dështuar deri më tani sepse nuk kanë iniciuar politika inteligjente ekonomike dhe sociale. Sipas mendimit tonë, qeveria Rama nuk ka asnjë interes që Shqipëria të bëhet anëtare e BE-së. Kjo edhe për faktin se në momentin e anëtarësimit të Shqipërisë në BE, ligji europian është plotësisht i zbatueshëm. Liria e lëvizjes së qeverisë autokratike të Ramës dhe shokëve të tij për të vazhduar drejtimin e ekzekutivit të tyre të korruptuar do të kufizohej atëherë në zero, vetëvrasja nuk është qëllimi i Ramës.

Po rusët dhe serbët?

Për projektin e infiltrimit rus Open Balkan, i cili u mbështet fuqishëm nga ish-ministri i brendshëm i kriminelit të luftës Milloseviç, Vuçiç, ai që udhëhoqi trupat e ministrisë së brendshme në luftën e Kosovës, i cili dëshiron të krijojë një Jugosllavi 2.0 nën dominimin e Rusisë dhe autokrati Rama dhe luftëtarët e tij Veliaj, Balla, Basha, Tabaku dhe Alibeaj nuk kam pse të hyj në detaje, pasi kam dhënë sugjerime dhe shpjegime tashmë në disa intervista. Vetëm kaq shumë, ky projekt ndikon drejtpërdrejt në stabilitetin e Ballkanit dhe në këtë mënyrë prek edhe interesat e politikës së sigurisë të BE-së dhe SHBA-së.

Opozita në Shqipëri, e udhëhequr nga kryetari i atëhershëm i PD-së, siguroi që Shqipëria të largohej nga Traktati i Varshavës së Moskës dhe të udhëhoqi vazhdimisht Shqipërinë, siç bëjnë gjithmonë shqiptarët, në NATO dhe ia dolën që në fund të 2013 Shqipëria t’i ofronte anëtarësimit në BE.

Një hap i dukshëm i guximshëm në drejtim të shoqërisë civile perëndimore nga opozita aktuale shqiptare. E paimagjinueshme pa qëndrimin konsistent të aktorëve properëndimorë në Shqipëri dhe Kosovë.

E shihni, pas Dardaneleve, Rusia nuk kishte asnjë ëndërr tjetër, asnjë ëndërr më të madhe se Durrësi. Për shekuj me radhë, rusët dëshironin hyrjen në detin Adriatik, ashtu siç kishin bërë me Krimenë nën Katerinën e Madhe. Tito dhe Hoxha i kishin refuzuar rusët.

Ata që e njohin mirë historinë e dinë se qëllimi më i madh në Ballkan ishte Durrësi, sigurisht përmes Serbisë, pas Serbisë ishte gjithmonë Rusia.

Sigurimi i shtetit shqiptar, i formuar nga partia socialiste, organizata pasardhëse e së cilës është partia e sotme Rama, ndërtoi një urë për shërbimin serb, i cili tashmë ishte i lidhur ngushtë me KGB-në në Moskë në atë kohë dhe ruan këtë strukturë koordinuese deri më sot, joformalisht. Ramiz Alia dhe Millosheviçi bënë gjithçka që mundën për të qëndruar në pushtet, gjë që përfundimisht çoi në luftërat ballkanike të serbëve.

Ishte një kohë kritike kur agjencia serbe mbështeti regjimin e Ramiz Alisë në Shqipëri dhe të njëjtat veprime u bënë edhe në Kosovë. Në atë kohë agjencia serbe kishte në dispozicion rreth 40 milionë dollarë për Shqipërinë dhe Kosovën, një pjesë e madhe e të cilave vinte nga Moska.

Kjo agjenci serbe u përpoq të destabilizonte lëvizjen reformuese në Ballkan, përmes dezinformatave, përmes blerjes së përfaqësuesve të shtypit, politikanëve, d.m.th. me metoda tipike, ose përmes projekteve destabilizuese, siç është i ashtuquajturi skandali piramidal.

Synimi ishte gjithmonë diskreditimi i forcave properëndimore dhe, nëse ishte e nevojshme, neutralizimi i tyre. Nëse dështoi, lufta u zhvillua, gjë që shpjegon edhe luftërat ballkanike midis viteve 1991-1999.

Me ndërhyrjen në këto luftëra fizike të Serbisë nga NATO dhe veçanërisht Gjermania në vitin 1999, Rusia dhe Serbia u rikoordinuan.

Si ta kuptojmë këtë?

E pra, qëllimet nacionaliste dhe gjeopolitike nuk e braktisën kurrë Rusinë dhe Serbinë, zgjerimin perandorak të sferës së ndikimit të Rusisë dhe shtetit të Serbisë. Rastësisht, kjo është komunikuar gjithmonë hapur nga Vuçiç dhe rusët, por është injoruar në Perëndim dhe pjesërisht në Ballkan. Rastësisht, fushatat ruse dhe serbe kanë arritur suksese të pjesshme që nga viti 2013.

Cilat mendoni ju?

Epo, nga njëra anë, një socialist Rama, është kryeministër që nga viti 2013 dhe partia e tij është sigurisht në traditën e partisë Hoxha. Këtu kemi dy lloje të së shkuarës, më të hershmen dhe të tashmen.

Ramën e tronditin dy gjëra: e kaluara e tij, të cilën nuk e blen dot. Mbaj mend vetëm vitet ’90, prirja e tij për shitjen e ikonave të vjedhura, Nano e ktheu më pas në Shqipëri dhe Rama e ktheu vëllain nga SHBA-ja. I gjithë biznesi i lojërave të fatit në Shqipëri dhe në rajone të tjera është në duart e familjes Rama, kjo është Shqipëria 2022. Zgjedhjet parlamentare në 2017 dhe 2021 u manipuluan masivisht nga anëtarët e partisë socialiste Rama.

Që të tre pushtetet, duke përfshirë ato të shkaktuara nga reforma gjyqësore me të meta të mëdha, që atëherë janë bashkuar në njërën anë, e cila ka cilësi diktature.

Përfshirja e tij me bandat kriminale ka lënë shumë gjurmë, nuk është sekret. Autoritetet ndërkombëtare të sigurisë kanë dosjet përkatëse, mjafton një vështrim brenda për të parë se ku qëndron problemi.

Jo siç tha pak ditë më parë ambasadori gjerman Peter Zingraf se në Shqipëri ligjet e mbetjeve nuk korrespondojnë me normën e BE-së dhe kjo është një bllokadë për anëtarësimin në BE. Problemi është lidershipi i shtetit shqiptar. Gazeta më e madhe evropiane, Bild, e quajti atë qeverinë MAFIA, Zëri i Amerikës, raportojnë Der Spiegel dhe portalet e tjera ndërkombëtare të lajmeve. Problemet e Shqipërisë dhe Kosovës nuk gjenden në popullatë, por në sistemin e udhëheqjes shtetërore.

Çfarë dobie ka ligji më i mirë për sovranin, popullin, kur tre pushtetet janë eliminuar dhe besimi i sovranit te demokracia dhe shteti i së drejtës është shkatërruar?

Po dosjet gjyqësore dhe hetimore në Shqipëri?

Vakumi gjyqësor i pesë viteve të fundit ka rezultuar në një grumbullim prej qindra mijëra çështjesh, rreth 36,000 prej të cilave janë ende në pritje të gjykimit nga Gjykata e Lartë, e cila sot ka vetëm nëntë gjyqtarë nga nëntëmbëdhjetë dhe për këtë arsye është antikushtetuese.

Rastësisht, kjo duhet bërë më mirë në Kosovë. Megjithatë, kam dyshimet e mia nëse socialisti Kurti ka forcë për ta bërë këtë.

Unë supozoj se do të duhen një deri në dy dekada në Shqipëri për të pastruar ngarkesën aktuale të çështjeve ligjore. Pesë vjet pasi Parlamenti miratoi ligjin për reformën në drejtësi, vetëm 420 nga 830 gjyqtarë dhe prokurorë e kanë kaluar procesin e rishikimit dhe 200 kanë dështuar në shqyrtim dhe janë larguar nga sistemi gjyqësor. Një dëm i mëtejshëm i reformës ligjore joprofesionale.

Një problem i madh, megjithatë, është bashkëpunimi privat i gjyqësorit. Bazë për këtë është vendimi i Këshillit të Lartë Gjyqësor, i përbërë edhe nga socialistë të vjetër të diktaturës, për të transferuar menaxhimin e dosjeve të Gjykatës së Lartë tek Instituti i Menaxhimit Lindje-Perëndim (EËMI) si pjesë e një marrëveshjeje.

Kreu i EËMI në Shqipëri është Delina Fico, bashkëshortja e ministrit aktual të Brendshëm B. Çuçi dhe ish-bashkëshortja e kryeministrit Rama. Siç mund ta shohim, familja është e përkushtuar. Një tregues tipik i një autokracie. Skedarët tani janë renditur në “tavolinën e kuzhinës”.

Ne në Perëndim duhet të imagjinojmë diçka të tillë në Uashington. Të dhënat hetimore dhe gjyqësore të Gjykatave të Lartë të SHBA-së i janë dhënë një kompanie private, drejtoresha menaxhuese e së cilës është ish-gruaja e Presidentit të SHBA-së dhe gruaja aktuale e një prej ministrave të Presidentit. Një situatë e paimagjinueshme, por që ndodhi në Shqipëri dhe kjo marrëveshje u shoqërua pozitivisht nga një ambasador.

Nuk mund të shkatërrohet më shumë besim në Perëndim, në demokraci dhe në shtetin e së drejtës sesa me këtë veprim të administratës Rama.

Zonja Fico është gjithashtu një ish-drejtuese e OSF-së së Soros. Ka zëra se jeni bashkë Soros Jr. ishte përfshirë në korrupsion në Azerbajxhan në funksionin e saj në atë kohë.

Ekspertët ligjorë të EËMI janë anëtarë të Klubit të Juristëve të Rinisë Socialiste dhe nuk plotësojnë kërkesat minimale ligjore për këshilltarët ligjorë të Gjykatës së Lartë. Ligji parashikon që këshilltarët e tillë duhet të jenë gjyqtarë ose të kenë përvojë dhe kualifikime të caktuara profesionale dhe të kalojnë në të njëjtin sistem shqyrtimi si gjyqtarët, në përputhje me nenin 179/2 § 4 të Kushtetutës. Asnjë nga këta persona që filtrojnë çështjet e Gjykatës së Lartë nuk është verifikuar në asnjë mënyrë. Si mund të funksionojë ende një gjyqësor neutral, si mund të parandalohet manipulimi apo vlerësimi i gabuar i dosjeve.

Ky është kaos në formën e tij më të pastër, në mbretërimin e Ramës, që nuk e kemi parë as në Rusi apo Afrikë.

Rastësisht, një marrëveshje e tillë cënon jo vetëm nenin 179/2 § 4 të ligjit shqiptar, por edhe të drejtën për një gjykatë siç parashikohet në nenin 6 § 1 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut.

Po rezultatet?

Një studim krahasues aktual tregon gjithashtu se Partia Socialiste Rama tani kontrollon 90% të pushtetit në Shqipëri, gati 10% më shumë se partia e diktatorit Hoxha në 1991.

Sistemi gjyqësor nuk ka qenë në gjendje t’u garantojë qytetarëve shqiptarë një gjykim të drejtë që nga viti 2018. Prej pesë vitesh, qytetarët shqiptarë nuk kanë akses efektiv në një gjykatë në sistemin gjyqësor shqiptar për shkak të mungesës së Gjykatës së Lartë dhe Gjykatës Kushtetuese dhe nuk ka siguri ligjore. Për shkak të reformës joprofesionale në drejtësi, shteti i së drejtës nuk ekziston më de jure në Shqipëri.

Mohimi faktik i kësaj të drejte themelore është kryesisht për shkak të uljes dramatike të numrit të gjyqtarëve dhe prokurorëve në gjykatat e shkallës së parë dhe të apelit.

Përveç kësaj, me 100,000 çështje gjyqësore në të gjitha nivelet e gjyqësorit, ekspertët thonë se do të duheshin dekada për t’u rishikuar, duke lënë mijëra e mijëra qytetarë të moshuar pa drejtësi gjatë jetës së tyre. Si rrjedhojë, themeli parësor i një shteti kushtetues, pra besimi dhe pranimi i sovranit, pra qytetarëve shqiptarë, është reduktuar në zero.

Që nga viti 2018, bllokimi i proceseve civile pranë Gjykatës së Lartë, p.sh. për sa i përket pronave, kontratave, investimeve etj., i shkaktoi vendit një humbje afërsisht mbi 5 miliardë euro.

Për më tepër, asnjë investitor i huaj i rëndësishëm nuk ka ardhur në Shqipëri në këto pesë vjet; përkundrazi, disa prej tyre janë larguar nga vendi. Ky dëm ekonomik vështirë se mund të cilësohet dhe llogaritet.

Mungesa dhe mosfunksionimi i Gjykatës së Lartë dhe Gjykatës Kushtetuese për pesë vite ishte një nga arsyet kryesore të refuzimit të BE-së për të hapur negociatat e anëtarësimit me Shqipërinë. Ky dëm ekonomik vështirë se mund të cilësohet dhe llogaritet. Në veçanti, situata aktuale po çon në thellimin e destabilizimit në Shqipëri dhe hapjen e hapësirës më shumë për ndikimin kinez dhe rus.

Përfituesit kryesorë të reformës së gabuar në drejtësi në Shqipëri janë qeveria, krimi i organizuar, kartelet e drogës dhe korrupsioni, të gjitha të lidhura me pushtetin aktual ekzekutiv. Kohët e fundit, për fat të keq, duhet të renditësh në këtë pikë edhe luftëtarët e tij Basha, Veliaj, Alibeaj, Tabaku.

Por varet edhe nga diplomatët tanë dhe përfaqësuesit e OJQ-ve, ose ata hezitojnë të kritikojnë udhëheqjen shtetërore dhe raportimin e tyre ndaj BE-së, ose marrin një rrogë përkatëse ose festojnë me përfaqësuesit e ekzekutivit dhe mbrojnë ekzekutivin e korruptuar, si SHBA. Ambasadorja Kim, ku edhe mediat amerikane tashmë pyesin se cili është interesi i zonjës Kim. Kim ishte e stërmbushur me punën e saj në Ambasadën Amerikane në Ankara dhe tani është e stërmbushur në Tiranë. Angazhimi juaj dëmton reputacionin e Shteteve të Bashkuara dhe Evropës.

Nën drejtimin e Ramës, shteti ligjor dhe demokracia e zhvilluar nga demokratët pas vitit 1991 u shpërbë.

Liria e shtypit u kufizua masivisht, shteti i së drejtës u hoq de facto në 2018 për shkak të mosfunksionimit të gjykatave të larta dhe ende nuk funksionon sot, zgjedhjet parlamentare në 2017 dhe 2021 u falsifikuar masivisht nga anëtarët e partisë në pushtet Rama.

Si rrjedhojë, të gjitha funksionet e rëndësishme ekzekutive tashmë janë zënë nga Partia Socialiste Rama dhe për shkak të manipulimit të zgjedhjeve parlamentare, ka një shumicë de fakto në parlament, në mënyrë që kushtetuta të ndryshohet hap pas hapi.

Çfarë do të thotë kjo për të tashmen?

Ky zhvillim është shoqëruar me një fushatë kundër opozitës dhe liderëve të caktuar të opozitës, përfshirë bashkëthemeluesit e demokracisë parlamentare dhe të integrimit perëndimor të Shqipërisë, Sali Berisha dhe Ilir Meta.

U bënë përpjekje për të shpifur dhe skualifikuar këta njerëz përmes dokumenteve të falsifikuara dhe thashethemeve të nisura, ashtu siç bëri Putin me opozitën në Moskë, Navelny është një shembull i mirë, sipas Putin, figura e shquar e opozitës që luftoi korrupsionin në Rusi është personaliteti më i madh i korruptuar dhe ka marrë edhe legjitimim gjyqësor për këtë të pavërtetë.

Sa i përket Sali Berishës, Tom Morgan i Uashington Examier e shprehu me pak fjalë në një editorial të disa ditëve më parë, pyetja, sipas Morgan, është pse qeveria Biden toleron korrupsionin e qeverisë aktuale socialiste shqiptare nën kryeministrin Rama. Dëshmi bindëse Morgan thotë se Rama mund të jetë i përfshirë drejtpërdrejt në një aleancë midis mafiozëve shqiptarë dhe kartelit Sinaloa të Meksikës dhe ndoshta mafies kineze të trafikut të drogës. Lind pyetja: A janë kontributet e fushatës që demokratët kanë marrë nga meksikanët e SHBA-së dhe shqiptarët e SHBA-së, ndoshta nga rrethe të “familjes Rama”. Apo është një çështje personale, një diplomat amerikan plotësisht i dërrmuar që nuk i kupton kushtet kulturore të Ballkanit.

Sipas Morgan, Shqipëria është tashmë një destinacion kryesor për importet e kokainës nga Amerika Latine në Evropë. Siç raportoi Vice në mars, klanet mafioze shqiptare tani kontrollojnë tregtinë jashtëzakonisht fitimprurëse të kokainës në Londër. Rama ofron patronazh financiar për grupet e krimit të organizuar në këmbim të mbrojtjes politike dhe ligjore për bosët e krimit.

Opozita pro-perëndimore tani duhet parë në këtë kontekst. Për një kohë të gjatë Rama kontrolloi përmes luftëtarëve Basha, Tabaku, Alibeaj ai kontrolloi opozitën.

Ky grup nisi daljen nga Kuvendi i Shqipërisë në shkurt të 2019-ës, pa një strategji për opozitën. Kjo i lejoi administratës Rama të ligjëronte për gjithçka vetë. Më pas, më 30 qershor 2019, të njëjtët luftëtarë refuzuan të merrnin pjesë në zgjedhjet vendore, me rezultat që administrata Rama fitoi kontroll të plotë edhe mbi buxhetet, “kazanët” siç quhen në Ballkan, në sektorin local për përgatitjet për zgjedhjet parlamentare të vitit 2021.

Zgjedhjet u karakterizuan sërish nga tentativa masive për manipulim nga ana e anëtarëve të partisë në pushtet, por edhe nga inaktiviteti i plotë i luftëtarëve, ata filluan fushatën zgjedhore vetëm 5 javë para zgjedhjeve parlamentare, shumë vonë. Pas zgjedhjeve të përgjithshme ishte e qartë në partitë properëndimore se këta luftëtarë nuk duhet të vepronin më si liderë.

Çfarë ndodhi atëherë, ish-kryetari i PD-së, kundërshtari i luftëtarëve, u akuzua për korrupsion, gjoja akte që duhet të ishin kryer 10-15 vjet më parë. Kjo bëri që amerikanët të pajiseshin me dokumente false nga Shqipëria, të cilat krijuan bazën që Berisha t’i mohohej hyrja private në SHBA. Kjo çoi më pas në përdorimin e pakontrolluar të dhunës nga luftëtarët e Ramës kundër deputetëve të paarmatosur dhe anëtarëve të opozitës properëndimore më 8 janar 2022, ditën e njohur në Shqipëri si e shtuna e zezë.

Një gjë e tillë ka ndodhur edhe me presidentin Meta.

Si mund t’ju kuptojmë, është fjala për rastin Filip Talo?

Jo vetëm e shihni, në atë ditë, 25 korrik 2022, Meta, i cili ishte president deri në fund të qershorit, u zgjodh kryetar i LSI-së, një parti opozitare shumë aktive, properëndimore. Në të njëjtën ditë u vendos një koncept i ri për partinë, që tani quhet “Partia e Lirisë”. Koncepti i lirisë është program për këtë parti. Meta është një patriot i vërtetë, një shqiptar i mirë dhe synon të integrojë Shqipërinë në BE, ai dëshiron që familjet të jetojnë dhe të ekzistojnë të sigurta dhe të lumtura në Shqipëri dhe të gjejnë një të ardhme në vendin e tyre.

Çfarë ndodhi tjetër atë ditë dhe të nesërmen në Shqipëri. Bëhet fjalë për Filip Talo. Më datë 26.07.2022, në një gazetë mbarëkombëtare (shqiptarja.com) u publikuan disa informacione që përmbanin të dhëna dhe informacione nga dosja Filip Talo e autoritetit të informacionit për dokumentet e ish-sigurimit të shtetit në Tiranë. Autoriteti administrohet nga autokracia Rama. Të dhënat në shkresat dhe dokumentet që janë krijuar nga “punonjës dhe zyrtarë të Sigurimit të Shtetit” ndoshta nuk janë autentike.

Vetë Talo konfirmoi vetëm vërtetësinë dhe korrektësinë e regjistrit të tij të 03/09. Në vitin 1990, ai u arrestua nga Sigurimi Socialist i Shtetit në ditën e shkruar dhe firmosur prej tij. Disa letra të tjera zyrtare përmbajnë të dhëna kontradiktore, të pasakta, të manipuluara dhe/ose të falsifikuara, tha Talo. Kjo përkon edhe me përshtypjen tonë, dokumentet janë të disponueshme për ne në Gjermani. Një nga hetuesit socialistë të tij ishte Edmond Thimjo. Ilir Murati, të cilit ndoshta Talo i ka raportuar për planet e tij të arratisjes nga Shqipëria, konsiderohet si spiun i mundshëm dhe në disa vende Ilir Meta ka dalë në deklaratë dhe është vendosur në kuadër të spiunimit të Talos. Megjithatë, Talo me të drejtë tregon për manipulimin e dosjeve, se Meta nuk është spiun dhe shprehimisht thekson se edhe këto dosje duhen interpretuar, pasi shpeshherë janë formuar nga imagjinata e punonjësve të shërbimit sekret. Rastësisht, e njëjta temë është e disponueshme edhe në Gjermani.

Rastësisht, është gjithashtu atipike që në raportet me pastrimet të përfshihen edhe spiunë. Kjo më tepër tregon se personat me emra të vërtetë janë përgjuar dhe protokolli i përgjimit është përfshirë në prozën e dosjes. Dokumentet u publikuan tashmë nga palët e treta pas kongresit të partisë pa një kontroll të specifikuar faktesh dhe pa lejen e Talos në mediat gjysmështetërore.Në të njëjtën kohë, një iniciativë legjislative e partisë në pushtet Rama u nis me sa duket me qëllim që ish-informatorët nr. pranojnë më gjatë mandatet parlamentare ose çdo funksion në një parti demokratike që lejohet të perceptojë partinë.

Në fund të fundit, ky proces ka të bëjë me përpjekjen për të neutralizuar përfaqësuesit e opozitës properëndimore, në këtë rast Meta. Qeveria dhe grupi parlamentar prej disa vitesh tentonin të bënin një gjë të tillë dhe përpiqeshin të hartonin rezolutat përkatëse parlamentare, ndërsa Meta u akuzua edhe për sjellje antishtetërore dhe ai do të shkarkohej nga posti i presidentit. Komisioni i Venecias u përfshi disa herë dhe në thelb ishte gjithmonë në krah të Presidentit Meta.

Po çfarë bëhet e qartë për procesin?

Në këtë aspekt, nga këto ngjarje del qartë një model, qoftë nëpërmjet mashtrimit elektoral apo falsifikimit të përmbajtjes së dosjeve, po tentohet të eliminohet opozita properëndimore.

Autokratëve u pëlqen të përdorin termin antikorrupsion si një mjet për të shtypur, siç është rasti tani në Shqipëri, agjencia antikorrupsion SPAK, e cila u krijua duke mos respektuar kushtetutën shqiptare.

Për shembull, qeveria Rama ose kryebashkiakët e partisë Rama mandatojnë SPAK ose KLSH (subjekti që kontrollon shtetin, i njohur ndryshe edhe si Kontrolli i Larte të Shtetit) që të kontrollojnë paraprakisht dokumentet e tenderit shtetëror në mënyrë që të thonë se gjithçka është në rregull, ose të vendosë dënime minimale për kompanitë, dhe kaq. Bëhet fjalë për tenderë qindra milionë euro. Dhe pasi KLSH ka shqyrtuar një dosje dhe ka marrë vendimin e saj, sipas ligjit askush nuk ka kontroll mbi të. De facto kjo do të thotë se korrupsioni i ekzekutivit Rama ka gjetur tashmë një bazë legjitimiteti për korrupsionin e tij nëpërmjet këtij mekanizmi kontrolli. Rastësisht, një ambasadore në Tiranë e vlerëson vazhdimisht këtë institucion, megjithëse duhet të dijë se SPAK nuk mund të funksionojë në një shtet kushtetues jofunksional në kuptimin e luftës kushtetuese antikorrupsion. Gabimi i tretë i ambasadorit amerikan.

Nga ana tjetër, përfaqësuesit e demokratëve properëndimorë dhe të shtypit të korporatave i nënshtrohen një kontrolli të posaçëm të degës ekzekutive, gazetave të prodhuara dhe më pas etiketohen si armiq të Perëndimit, anti-amerikanë. Një sipërmarrje absurde, madje edhe politikanët perëndimorë ndonjëherë bien në propagandë.

Këto fushata synojnë të destabilizojnë opozitën duke neutralizuar liderët e saj properëndimorë. Kultura shqiptare është e organizuar në mënyrë paternaliste, nëse neutralizon drejtuesit e saj, kjo çon në pamundësinë e sistemit shoqëror në Shqipëri, në këtë rast opozitës properëndimore, për të vepruar.

Si përshtatet nisma e Ramës dhe e Vuçiçit për Ballkanin e Hapur në këtë model?

Paralelisht me këto veprime të përshkruara, Rama iu bashkua Nismës Serbo-Ruse për Ballkanin e Hapur, një kundërmodel për Bashkimin Evropian. Serbia vetë ka traktate ushtarake me rusët dhe është anëtare e Bashkimit Ekonomik rus Euroaziatik.

Qëllimi është të organizohet një zonë e unifikuar ekonomike midis Serbisë dhe Shqipërisë nga viti 2023.

Tema këtu është se ekonomitë shumë të ndryshme po shkrihen de fakto.

Si rezultat, ekonomia më e fortë serbe do të dominojë Shqipërinë, kompanitë e mesme do të falimentojnë, toka bujqësore do t’u shitet gjithnjë e më shumë investitorëve serbë dhe kinezëve dhe më në fund rusët do të kenë dalje në detin Adriatik.

Në një hap të dytë, sigurisht që do të futet dinari serb, LEK-u shqiptar nuk do të përballojë dot ndikimin serb nga pikëpamja makroekonomike.

Kushdo që kontrollon ngjarjet ekonomike të një shteti kombëtar vendos edhe orientimin politik të vendit. Në fund të këtij zhvillimi të mundshëm do të ketë një largim të plotë nga BE. Rama kishte deklaruar tashmë publikisht në qershor 2019 se nuk ishte në dijeni të ndonjë kriteri të BE-së që Shqipëria duhej të plotësonte në mënyrë që të hapeshin bisedimet për anëtarësim. Sigurisht që ishte një gënjeshtër ose ai ka çmenduri. Megjithatë, kjo tregon se Rama nuk ishte aspak i interesuar të hynte në BE. Unë mendoj se ai e dinte se ishte e barabartë me vetëvrasje për të. Një autokrat si Rama nuk do të kishte të drejtë të ekzistonte në një vend të BE-së.

Edhe oligarkët shqiptarë do të shtyheshin dhe do të zëvendësoheshin nga oligarkët serbë/rusë.

Partitë Socialiste të Serbisë dhe Shqipërisë atëherë do të kishin arritur atë që agjencia serbe nuk arriti të arrinte në 1991/1992, 30 vjet më vonë kundërrevolucioni do të ishte i plotë.

A do të arrijmë deri te këtu?

Ka dy përgjigje për këtë, të cilat janë të ndërlidhura.

Para së gjithash, kundërrevolucioni nuk arriti të heqë qafe liderët demokratë.

Aktorët e kanë injoruar plotësisht sfondin kulturor të shqiptarëve. Shqiptarët në fjalë janë ngritur kundër këtij kundërrevolucioni socialist në vitet e fundit, ashtu siç bënë kundër përfshirjes së Agjencisë Serbe në 1991 dhe Partisë Socialiste dhe kundër kriminelëve serbë të luftës në luftërat ballkanike. Shqiptarët u zgjuan dhe i mbështetën këta luftëtarë për liri, shtet ligjor dhe të ardhmen e kombit shqiptar në BE.

Nga ana tjetër, lufta e agresionit rus kundër Ukrainës çon në një çështje themelore: duhet të merret një vendim midis Putinit/Vuçiqit ose BE-së.

Vendosni për BE-në, BE-ja ka vendosur kundër nesh, apo jo?

Jo, qeveria e Ramës në thelb nuk bëri gjë tjetër veçse përshkroi në letër, por ajo që është në letër nuk përputhet me realitetin. Kjo vlen edhe për qeverinë Kurti.

Negociatat për anëtarësim në BE tani duhet të fillojnë me vendet e Ballkanit Perëndimor, për të cilat na duhet një vendim qendror nga Këshilli i BE-së.

Shumica e këtyre vendeve, veçanërisht Shqipëria, nuk i kanë plotësuar kriteret, për arsye që ndryshojnë nga vendi në vend. Megjithatë, BE-ja ishte konceptualisht shumë lineare në negociata.

Procesi i anëtarësimit është një proces i ndërlikuar kulturalisht, ekonomikisht dhe gjeopolitikisht. Përveç kësaj, tani ka një luftë katastrofike agresioni nga Putin kundër Ukrainës.

Tani nuk ka nevojë për një procedurë për anëtarësim në disa hapa përsëritës, që zgjat shumë dhe nuk i përgjigjet qëllimit të përbashkët të Evropës dhe komunitetit botëror, por më tepër çon në rezultate shkatërruese. Aspektet individuale duhet të përpunohen dhe sqarohen paralelisht, gjë që vlen edhe për kriteret që ende nuk janë plotësuar.

Për më tepër, siç e bënë të qartë kancelari Scholz dhe Marcron, BE-ja duhet të reformohet, parimi i unanimitetit tashmë po çon në probleme elementare dhe problemet do të rriten nëse shtete të tjera anëtarësohen. Por kjo temë duhet të trajtohet paralelisht me temat e tjera.

5 vendet e mbetura të BE-së, ku përfshihet edhe Franca, tani duhet ta njohin Kosovën sipas ligjit ndërkombëtar. Situata është shumë serioze, ka nevojë edhe për ripërshtatje, pra një pozicionim të qartë të politikës së jashtme franceze në raport me Ballkanin.

Kosova duhet të dorëzojë aplikime për anëtarësim në NATO dhe BE, çdo kërcënim për sulm nga Serbia është i papranueshëm, çdo sulm ndaj Kosovës do të çojë në ndërhyrjen e trupave të KAFOR-it.

Si pjesë e procesit të ardhshëm të anëtarësimit, vendet e Ballkanit do të bëhen gjithashtu pjesë e zonës Shengen. Kjo është një kornizë e mirë rregullative në të cilën mund të zgjidhen edhe konfliktet kufitare ndërmjet Serbisë dhe shtetit të Kosovës. Sigurisht që duhet të sigurohet që pakicat në Kosovë të mbrohen njësoj si në Serbi. Për Kosovën dhe Serbinë rekomandoj modelin gjermano-danez për zgjidhjen e problemit të pakicave.

Konfliktet serbe u kanë grabitur të rinjve në Ballkan fëmijërinë dhe adoleshencën, shumica e të rinjve po ikin jashtë vendit, lëvizjet e refugjatëve nga Shqipëria janë shtuar që nga viti 2013, diçka e ngjashme ka ndodhur në Kosovë, a mund të pranohet kjo?

Jo, kjo çon në destabilizimin në Ballkan dhe destabilizimi mund të çojë në luftëra.

Kam përshtypjen se identiteti shqiptar është shumë kompleks. Historia e tyre, siç u theksua tashmë, është e shënuar nga pushtimi, lufta për liri dhe gjenocidet ndaj shqiptarëve. Të jesh shqiptar sot do të thotë të luftosh vazhdimisht për të mbijetuar. Vetëm për të drejtën e ekzistencës.

Sigurisht që është më mirë nëse të jesh shqiptar do të thotë thjesht të jetosh në Shqipëri, të rritësh fëmijë, të zhvillosh vendin dhe kulturën, siç bëjnë popujt e BE-së.

Kjo është arsyeja pse shumica e popullsisë në Mal të Zi, Bosnje-Hercegovinë, Kosovë, Shqipëri dhe Mal të Zi duan të anëtarësohen në BE. Në Serbi është ndryshe, shumica janë mbështetës të Putinit.

Epo, thjesht shpresoj që opozita shqiptare, por edhe vendet e tjera të Ballkanit, të mbizotërojnë dhe të zbatojnë vullnetin e kombit të tyre për t’u bërë anëtare e BE-së shumë shpejt. Më 7 korrik 2022 u zhvillua një demonstratë e madhe e opozitës properëndimore në Tiranë, në sheshin e famshëm qendror, si në vitin 1991, bëhet fjalë për parimet: integrimi perëndimor, liria, lumturia, demokracia dhe sundimi i ligj, pra për Shqipërinë e ardhshme. Më bën përshtypje qëndrueshmëria dhe besnikëria ndaj parimeve të shqiptarëve, gjë që më kujton mentalitetin tonë verior gjerman, njerëzit në brigjet veriore janë të strukturuar në mënyrë të ngjashme kur bëhet fjalë për respektimin e parimeve, fjala e folur ka rëndësi.

Përveç faktit se për lirinë ia vlen të luftohet, çfarë mund të mësojë bota nga fati i Ballkanit dhe veçanërisht i Shqipërisë dhe Kosovës?

Bota, Evropa po mëson në Ukrainë se nuk ka luftëra të huaja dhe se e drejta ndërkombëtare, pra e drejta e kombeve për vetëvendosje, është një e drejtë elementare që autokratët janë armiqtë e lirisë.

Në kushtet moderne, liria mund të kufizohet shumë shpejt, raketat shkojnë kudo, refugjatët pothuajse kudo, njerëzit manipulohen nga propaganda. Prandaj nuk ka as “larg” dhe as “kjo nuk është puna jonë”. Kjo vlen për vetë shqiptarët, por edhe për Perëndimin. Kjo tani jo vetëm duhet kuptuar, por duhet të ndërmerren veprime nga BE-ja dhe nga shqiptarët dhe kosovarët.

Si duhet rinovuar Shqipëria dhe Kosova?

Ata i pret rinovimi – material dhe psikologjik.

Rinovimi material është i dukshëm. Vetëm në 10 vitet e qeverisjes autokratike Rama, pothuajse asnjë infrastrukturë e re nuk është krijuar, prodhimi i energjisë varet nga hidrocentralet, disa prej të cilëve janë në gjendje të rrënuar, ekonomia nuk ka bazë solide, investitorë, përveç xhelit të zi. Investitorë nga Rusia dhe shtete të tjera vështirë se mund të gjenden, sistemi juridik dhe social duhet të riorganizohet dhe procesi i anëtarësimit në BE duhet të vendoset në një bazë të re.

Ka probleme me procesin e anëtarësimit dhe problemet nuk do të zhduken vetëm sepse ne i shpërfillim ato në nivel ndërkombëtar ose në Shqipëri.

A mund të ketë një Ukraine 2.0 në Ballkan?

Sigurisht, Serbisë mund t’i besohet organizimi i një lufte të re agresioni, të ngjashme me atë në Ukrainë, me mbështetjen e Putinit. Ata kanë mjaft armë ruse dhe kanë blerë sisteme moderne kundërajrore nga rusët dhe kinezët. Kjo nismë është e qartë, por varet nga rezultati i luftës agresive në Ukrainë.

Pra, çfarë duhet të bëjmë?

Nga njëra anë, forcat e sigurisë në shtetet e Ballkanit jo-serbe duhet të optimizohen dhe të koordinohen më mirë. Shtetet ballkanike duhet të përgatiten për të penguar një agresor të mundshëm si Serbia, pavarësisht nëse janë anëtarë të NATO-s apo jo. Në këtë drejtim, strukturat dypalëshe duhet të zgjerohen dhe sigurisht që do të kishte kuptim një komandë supreme e koordinuar e forcave të armatosura në këto vende të Ballkanit. Gjithsesi, ajo duhet të përfshihet më shumë në Ballkan, Bullgari. Bullgaria është një anëtare aktive e NATO-s dhe BE-së, një vend ballkanik dhe ndryshe nga Serbia, me orientim pro-perëndimor.

Kjo vlen edhe për bashkëpunimin ndërmjet shërbimeve të sigurisë ushtarake. Përveç kësaj, fushatat dezinformuese të serbëve dhe rusëve duhet të luftohen më intensivisht.

Ashtu si në SHBA apo BE, stacionet e propagandës ruse duhet të ndalohen dhe mbyllen, dhe kjo vlen edhe për angazhimin në mediat sociale.Fatkeqsisht do të ishte e nevojshme të shqyrtohej më nga afër se cilët punonjës dhe organizata politike po mbajnë një qëndrim prorus, edhe këtu do të duhej të vepronte në mënyrë analoge me masat në Ukrainë, BE dhe SHBA, dhe kjo vlen edhe për tregtinë dhe marrëdhëniet. Tregtia me mbështetësit e Rusisë duhet të ndalet.

Pra, a duhet të armatosen shtetet ballkanike?

Po, shtetet ballkanike duhet të bëjnë më shumë për sigurinë e tyre të brendshme dhe të jashtme dhe të gjithë anëtarët duhet të bëhen gjithashtu NATO. Suedia dhe Finlanda janë shembuj të kësaj, dhe Kosova tani duhet të paraqesë kërkesën e saj për anëtarësim në BE dhe NATO.

Po marrëdhënia me Serbinë?

Ashtu si Putini, ata kurrë nuk duhet t’i besojnë Vuçiçit, por as nuk kanë frikë prej tyre.

Të dy kanë një gjë të përbashkët.

Mizori të përmasave të papara nga serbët dhe rusët. Gjenocidet shkatërruese, masakrat dhe krimet e luftës nga serbët. Një total prej mbi 200,000 njerëz vdiqën. Përveç kësaj, kishte disa milionë refugjatë dhe persona të zhvendosur, ngjashëm me atë që po ndodh tani në Ukrainë. Edhe sot e kësaj dite, rajoni i ish-shtetit multietnik strehon potencialin për konflikt, efektet e luftës së agresionit nga serbët.

Nuk duhet harruar Millosheviçi, Karaxhiçi, Mlladiçi, por edhe Vuçiçi, i cili ishte ministër i Brendshëm gjatë sulmit ndaj Kosovës.

Grupet terroriste serbe kishin idenë e tokës së djegur në vitet e 90-ta, ndaj donin ta dëbonin më në fund kombin shqiptar nga zonat e tyre tradicionale të vendbanimeve dhe nëse nuk largoheshin vullnetarisht, vriteshin, mizoritë në Srebrenicë, Sarajevë, fshati Krushë e Madhe, Raçak, për rusët është Mariupol, Buça vendet e mizorive të tyre.

Integriteti territorial i shteteve ballkanike dhe veçanërisht i Kosovës është i panegociueshëm. Nga ana tjetër, minoritetet mbrohen me ligjin ndërkombëtar, që vlen për pakicat bullgare në Maqedoni dhe minoritetet serbe në Bosnje dhe Kosovë, ato janë të panegociueshme.

Nga Serbia duhet të pritet që të pranojë integritetin territorial të shtetit të Kosovës dhe të shteteve të tjera ballkanike, të largohet nga Putini dhe të aplikojë për anëtarësim në NATO. Kjo krijon paqe në Ballkan.

Vuçiç duhet të marrë një vendim tani. Siç tha me të drejtë Lavrov, rusët tani po e rrëzojnë perden e hekurt, krerët e shteteve nuk duhet të shtrëngojnë hundët. Pra, zoti Vuçiç, ku doni të qëndroni para perdes apo pas perdes. Rastësisht, kjo pyetje vlen edhe për mikun e Vuçiçit, kryeministrin shqiptar Rama.

Një fjalë e fundit?

Mendoj se opozita properëndimore në Kosovë dhe Shqipëri ka të gjitha mundësitë për të sjellë ndryshime. për të ardhur në pushtet. Nëse duan, këto shtete ballkanike mund të bëhen shumë shpejt anëtarë të BE-së dhe do të sigurojnë të ardhmen për popullsinë e tyre në vendin e tyre.

Opozita në të dy vendet nuk duhet dhe nuk do të vazhdojë me të njëjtin regjim arrogant dhe klientelist të autokratëve.

Kam përshtypjen nga shumë biseda me shqiptarët në Kosovë dhe Shqipëri, por edhe jashtë saj se pyetja gjithnjë e më shumë nuk është se kush ka të drejtë, por fokusi është se cilat janë mundësitë tona të përbashkëta, si arrijmë atje dhe çfarë duhet bërë,bejeni tani. Kombi duhet të bëjë diçka tani, varet tërësisht nga ju.

Së fundi, një rekomandim. Shqiptarët duhet të fokusohen tek vendi dhe sovraniteti i tyre dhe të organizojnë politika që familjet dhe natyra të mbrohen dhe të gjithë të kenë një të ardhme që i bën njerëzit të lumtur.

Por kjo do të thotë gjithashtu se shqiptarët duhet t’i kushtojnë më shumë rëndësi sovranitetit të tyre, kërkohet patriotizëm.

Nëse ambasadorët vazhdojnë t’u dërgojnë mesazhe SMS ose Ëhatsapp politikanëve shqiptarë properëndimorë, të denjë, siç bën rregullisht një ambasador në Tiranë, ose t’i thërrasin në bisedime për t’i udhëzuar dhe për t’u dhënë de facto urdhra marshimi, shqiptarëve nuk duhet t’u interesojë. Gjëra të tilla marrin, shpërfillin dhe informojnë publikun për praktika të tilla biznesi që shkelin ligjin ndërkombëtar.

Shkurt, shqiptarët nuk duhet të lënë që t’i pushtojë frika. Bëhet fjalë për lirinë e tyre dhe shqiptarët ia dolën në 1991 dhe 1999, pavarësisht frikës, por me guxim për t’i rezistuar këtyre represioneve, dhe të njëjtën gjë do ta bëjnë edhe në vitin 2022. Ne evropianët dhe amerikanët qëndrojmë pranë jush.