Krimi në vendin fqinj! Letra që 56-vjeçari i dërgoi Anës për ta bindur të ishin bashkë: Mosha është diferenca jonë

Me një letër në të cilën shprehte ndjenjat e forta që kishte krijuar për Anën 31-vjeçare, vrasësi 56-vjeçar kishte arritur t’i afrohej në mënyrë romantike gruas fatkeqe që u gjet e vdekur, së bashku me djalin e tyre njëvjeçar, nga të shtënat me plumba të derrit të egër në Kavallë.









Në letrën e publikuar nga Mega, seleksionuesi 56-vjeçar shpreh ndjenjat e dashurisë që ka për Anën 31-vjeçare dhe përpiqet ta bindë atë të bëhet çift, ashtu siç e kishte imagjinuar.

“Gjithçka që bëtë për mua ishte e paprecedentë. Këto më prekën në zemrën time të mbyllur. Nuk kam përfituar asnjë moment me ty, nuk është në karakterin tim dhe e kam vërtetuar. Të pashë që në momentin e parë si personin tim”, shkruan fillimisht në letrën e tij dhe vazhdon: “E kuptoj që jeni në një pozitë shumë të vështirë. Unë jam në pozicionin tuaj dhe i shoh vështirësitë. Fatkeqësisht të kam dashur dhe për fat të mirë jam kaq e pjekur dhe e mësuar nga jeta për njerëzit. Unë u mbylla me veten, nuk u besoj njerëzve në përgjithësi, 90% janë dyfytyrësh, mbajnë maska. Nuk po luaj me ty, u ula dhe mendova për gjithçka, dhe është e vështirë për mua, por më shumë kujdesem për ty”.

Në të njëjtën kohë, në letrën e tij drejtuar Anës, 56-vjeçari duket se po përpiqet të pranohet nga familja e gruas – e cila ka marrë një vdekje tragjike nga duart e tij – pasi ka besuar se diferenca e tyre në moshë ndoshta do të qëndrojnë në rrugën e dashurisë së tyre.

“Diferenca e moshës mes nesh, ky do të jetë problemi i madh për njerëzit tuaj. Unë dhe ti duhet t’u dëshmojmë atyre me veprime të arsyeshme se ata e kuptojnë se ajo që ndjejmë për njëri-tjetrin nuk është diçka joserioze, është e rrënjosur thellë në zemrat tona”.

Ironia tragjike në gjithë këtë është se Anna dhe fëmija i tyre një vjeçar u vranë nga njeriu që dikur bënte një jetë plot dashuri dhe lumturi.