Parashikimi i motit/ Temperaturat deri në 27°C, çfarë do të ndodhë ditën e mërkurë

Vendi ynë do të vijojë të jetë nën ndikimin e kushteve të qëndrueshme atmosferike falë masave ajrore të thata me origjinë perëndimore edhe ditën e nesërme.









Moti parashikohet i kthjellët në të gjithë territorin, përjashtuar vranësirat e pakta kalimtare në relievet e larta malore në lindje.

Era do të fryjë me drejtim verilindje veriperëndim me shpejtësi mesatare 1-6 ndërsa përgjatë vijës bredgetare. Sipas SHMU në zonat luginore era do të jetë relativisht e fortë me shpejtësi deri në 10-12m/s.

Si parashikohen temperaturat:

në zona malore 4 deri 21°C

në zona e ulëta 7 deri 27°C

në zona bregdetare 12 deri 27°C