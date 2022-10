“U çmalla me Isa Boletinin”/ Ilir Meta zbardh nga Presidenca takimin me Berishën: Folëm për zgjedhjet dhe…

Kreu i Partisë së Lirisë Ilir Meta ka folur për mediat pas vizitës në Presidencë ku ka zbardhur takimin e zhvilluar më herët ditën e sotme me kreun e PD Sali Berisha.

Meta tha se gjatë takimit 2 krerët e opozitës folën për protestat, por edhe për zgjedhjet me në fokus fuqizimin e demokracisë.

Po ashtu Meta tha se rikthimi në ambientet e Presidencës i ngjalli nostalgji pasi u çmall me një pikturë të Isa Boletinit, që sipas tij i solli kujtime shumë të bukura dhe e frymëzoi.

Në një komunikim për mediat Meta tha se tha se takimi me presidentin Bajram Begaj ishte një takim pozitiv dhe se diskutuan për zgjedhjet e ardhshme vendore. Gjithashtu Meta theksoi se sa më shpejt duhet të bëhet e ditur edhe data e zgjedhjeve.

“Ishte një kënaqësi që të takohesha me presidentin e Republikës, me kërkesën e tij për të diskutuar lidhur me zgjedhjet e ardhshme vendore. Qëndrimi im është i qartë sa më parë të shpallet data në respekt të afateve kushtetuese e ligjore dhe besoj se kështu do të ndodhe. Qytetarët e Shqipërisë duhet të shpëtojnë nga kjo zgjedhje moniste në pushtetin vendor , nga ky shpërdorim skandaloz që po i bëhet taksave të tyre”, tha Meta.