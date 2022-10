Akuza për trafikim armësh dhe posedim të municioneve luftarake, bie në pranga 18-vjeçari nga Korça! (DETAJET)

Një 18 vjeçar nga Korça ka përfunduar në pranga të policisë, ndërsa akuzohet për trafikim armësh dhe posedim të municioneve luftarake.









Policia thekson se i arrestuari është shtetasi me iniciale O.S. Ky i fundit nuk iu bind urdhrit të policisë për kontroll, por pavarësisht kësaj, rezistenca e tij nuk zgjati shumë duke përfunduar në pranga të policisë.

Njoftimi i policisë:

Finalizohet pas një hetimi 1-mujor, operacioni policor i koduar “Fajanca”, për goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën e trafikimit të armëve të zjarrit dhe të mbajtjes së tyre pa leje.

Nuk iu bind urdhrit të punonjësve të Policisë për të ndaluar automjetin në të cilin u gjetën armë zjarri dhe municion luftarak, të cilat dyshohet se do t’i trafikonte drejt Greqisë, vihet në pranga 18-vjeçari.

Sekuestrohen 1 armë zjarri (pushkë automatike), municion luftarak dhe 2 fitila zjarrpërcjellës. Specialistët e Seksionit për Hetimin e Trafiqeve të Paligjshme dhe Narkotikëve në DVP Korçë, në vijim të punës për parandalimin, evidentimin dhe goditjen e veprimtarisë kriminale të armëmbajtjes pa leje dhe trafikimit të armëve të zjarrit, pas një hetimi 1-mujor, nën drejtimin e Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë, finalizuan me sukses operacionin policor të koduar “Fajanca”.

Si rezultat u bë arrestimi në flagrancë i shtetasit O. S., 18 vjeç, banues në Korçë, për veprat penale “Trafikimi i armëve dhe i municionit”, “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit” dhe “Mosbindja ndaj urdhrit të punonjësit të policisë së rendit publik”.

Në bazë të informacioneve të siguruara gjatë periudhës hetimore, se disa shtetas po tentonin të trafikonin armë zjarri nga Shqipëria në drejtim të Greqisë, nëpërmjet kufirit të gjelbër, shërbimet e Policisë organizuan punën dhe në lagjen nr. 10, Korçë, lokalizuan automjetin tip “Mercedes-Benz”, me të cilin dyshohet se do të transportoheshin armë zjarri. Punonjësit e Policisë i kanë bërë me shenjë shtetasit O. S., që të ndalonte automjetin, por ai nuk iu është bindur urdhrit të tyre dhe ka tentuar të largohet me shpejtësi, por është kapur dhe ndaluar menjëherë.

Gjatë kontrollit të ushtruar në automjet u gjetën 1 armë zjarri pushkë automatike, municion luftarak dhe 2 fitila zjarrpërcjellës, të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale, së bashku me automjetin.

Vijon puna për dokumentimin e plotë ligjor të këtij aktiviteti kriminal dhe vënien para përgjegjësisë ligjore të personave të tjerë të dyshuuar si të implikuar në të. Materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Korçë, për hetime të mëtejshme.