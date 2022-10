“Angelina Jolie po helmon fëmijët kundër meje”- përgjigjet Brad Pitt pas akuzave të reja

Menjëherë pas raportimeve që nxorën në dritë akuzat e Angelina Jolie ndaj Brad Pitt për sjellje abuzive ndaj saj dhe fëmijëve të tyre, 58-vjeçari nuk vonoi të jepte përgjigjen e tij.

Jolie u përgjigj me një ankesë të re kundër ish-bashkëshortit të saj të martën, duke zbuluar disa detaje në lidhje me atë që ajo e përshkroi si sjellje të dhunshme të Brad Pitt gjatë një udhëtimi familjar në vitin 2016 që ishte një faktor kyç në zgjidhjen e martesës së tyre.

Ajo raportoi se Pitt u angazhua në akte të tjera të dhunës fizike dhe hodhi alkol si mbi të ashtu edhe mbi fëmijët e tyre. Njërin prej tyre, në fakt, “pothuajse e ka mbytur”, siç ka deklaruar në denoncimin e saj.

Pitt nuk donte t’i linte akuzat e Angelina Jolie pa përgjigje dhe menjëherë kaloi në kundërsulm.

Përpara se përfaqësuesi i tij ligjor të merrte qëndrim, sipas TMZ, burime pranë Pitt thanë: “Angelina Jolie është në një fushatë shpifëse kundër Brad Pitt, duke përsëritur të njëjtat pretendime që ajo ka bërë për vite me radhë – pretendime që kanë rënë që në fillim. Përpjekjet e përsëritura të Angelinës për ta “pikturuar” Bradin si një dhunues të fëmijëve kanë pasur një ndikim ekstrem te gjashtë fëmijët e tyre, të cilët tani janë krejtësisht të larguar nga babai i tyre.

Angelina Jolie is on a smear campaign against Brad Pitt, hashing and rehashing the same allegations she’s made for years — allegations that have fallen flat with authorities — this according to sources close to Brad. https://t.co/xPV98ou8Sa

— TMZ (@TMZ) October 5, 2022