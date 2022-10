Emigracioni/ Rojet bregdetare turke godasin emigrantët me shkopinj dhe i shtyjnë në detin Egje – Shikoni videon

Mediat greke kanë publikuar një video e cila tregon rojet bregdetare turke duke shtyrë me forcë emigrantët drejt Greqisë.

Videoja u shpërnda në Twitter nga Ministri i Emigracionit dhe Azilit, Notis Mitarakis, i cili vë në dukje se në video shihen rojet bregdetare turke duke i shtyrë emigrantët drejt Greqisë. Siç thotë Z. Mitarakis, kjo është shkelje e së drejtës ndërkombëtare dhe deklaratës së përbashkët të Bashkimit Evropian me Turqinë.

Videoja është filmuar nga një refugjat që u shpëtua nga autoritetet greke. “Kjo është një provë e mëtejshme e instrumentalizimit të flukseve migratore nga Turqia”, thotë Notis Mitarakis.

Siç shihet edhe në video, varka e incidentit, sipas informacioneve ndodhet në Detin Egje, ajo është e mbushur me emigrantë të cilët bërtasin të dëshpëruar gjatë praktikave të dhunshme të turqve.

Shikoni videon:

Footage from Turkish coastguard violently pushing forward migrants to Greece, in violation of international law and the EU joint statement. This video was filmed by a refugee who was saved by . It is further proof of the instrumentalization of migration flows by #migration pic.twitter.com/sXG74VxBYo

— Νότης Μηταράκης – Notis Mitarachi (@nmitarakis) October 5, 2022