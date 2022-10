Faktori që mund të kthejë luftën e Rusisë/ SHBA: Ukraina qëndron pas vrasjes me bombë në makinë të vajzës së aleatit të Putin

Inteligjenca amerikane beson se qeveria e Kievit qëndron pas vrasjes së Darya Dugina, vajzës aleatit të Putinit, Alexander Dugin. Kjo u zbulua nga burime për Neë York Times , duke deklaruar se SHBA “nuk mori pjesë në sulm, as nuk dha informacion apo forma të tjera ndihme”. Zyrtarët raportojnë gjithashtu se inteligjenca amerikane nuk ishte në dijeni të operacionit dhe do ta kishte kundërshtuar nëse do të konsultoheshin.









Ukraina e ka mohuar gjithmonë përfshirjen e saj në vrasjen e Dugina -s , dhe zyrtarët e Kievit e mohuan përsëri kur u pyetën për vlerësimin e inteligjencës amerikane. Prandaj, New York Times thekson se amerikanët janë të acaruar nga mungesa e transparencës së Ukrainës në lidhje me planet e saj ushtarake.

Ndërsa Pentagoni dhe agjencitë e spiunazhit kanë ndarë informacione me ukrainasit duke i ndihmuar ata të lokalizojnë postet e komandës ruse, linjat e furnizimit dhe objektivat e tjera kyçe, ukrainasit nuk kanë mbajtur të njëjtin qëndrim. Zyrtarët e administratës së Uashingtonit nuk kanë zbuluar se cilët elementë të qeverisë së Kievit kanë autorizuar misionin, kush e kreu sulmin ose nëse presidenti Volodymyr Zelensky e miratoi misionin.

Për sulmin e 20 gushtit në Moskë , Rusia akuzoi hapur Kievin , me argumentin se shpërthimi i makinës në të cilën po udhëtonte gruaja u shkaktua nga një bombë e shpërthyer nga një agjent ukrainas i cili iku në Estoni.