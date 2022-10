Flet nga protesta edhe pedagogu i ‘Bujqësorit’: Jemi në rrezik të madh, profesorët duan të ikin në Perëndim!

Pedagogu i Fakultetit të Mjekësisë Veterinare të Universitetit Bujqësor ka deklaruar sot ne proteste se diploma qe marrin sot studentet nga ky universitet nuk po njihet me pasi kërkimi shkencor është ne nivelin zero.

“Ai universitet që ka qenë njohur më parë në Perëndim tani pikërisht se s’ka fonde për kërkimin shkencor nuk njihet, se kërkimi shkencor është në nivelin zero se fondet e qeverisë për kërkimin shkencor janë pothuaj në zero. Sot UBT është këtu se profesorët e atij universiteti ka qenë e mbetet universitet lider morën taksi dhe iu bashkuan protestës se nuk është politike por është protestë ekonomike. Në radhë të parë ata duan të venë para studentëve me dinjitet të marrim rrogat minimale, thjesht të rrimë në këmbë e të flasim e të mësojmë studentët. Ai universitet që ka me qindra doktorë të studiuar jashtë është në rrezikun më të madh tani, ata që ne i përgatitëm e çuam jashtë për tu kualifikuar duan të rikthehen në Perëndim se aty s’po e gjejnë dot veten se investimi i tyre nuk po shpërblehet”, tha profesori.