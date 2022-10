Greqia e ka dënuar me 3 vite burg/ GJKKO pranon gjykim të shkurtuar dhe merr të pandehur Kryebashkiakun e Mallakastrës, Qerim Ismailaj

Gjykata e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, ka marrë të pandehur kryebashkiakun e Mallakastrës, Qerim Ismailajn, duke pranuar kërkesën e tij për gjykim të shkurtuar. Ismailaj akuzohet nga SPAK për falsifikim të formularëve.









Pak kohë më parë, GJKKO rrëzoi kërkesën e SPAK për ta kaluar dosjen për gjykim ndaj kryebashkiakut dhe e riktheu për plotësim, pasi në të mungonin aktet e komunikimit të akuzës në shtetin fqinj të Greqisë. Mësohet se nga Greqia ka ardhur letërporosia me procedimin penal e dënimin e Ismailajt.

HETIMET

Kryetari i Bashkisë Mallakastër, Qerim Ismailaj, rezulton i dënuar me 3 vite burg në Greqi, për dy vepra penale. Pas hetimeve të kryera nga prokuroria, kryebashkiaku i denoncuar nga Partia Demokratike, rezulton me probleme me ligjin e Dekriminalizimit.

Sipas Prokurorisë shqiptare, ai është dënuar në vitin 2000 me vendim të formës së prerë nga një gjykatë greke, me 3 vite burg për dy vepra penale. Por ky dënim, në Shqipëri korespondon me një dënim vetëm me gjobë, për një vepër penale.