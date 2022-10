Mashtroi pacientët në spitalin privat! Kirurgu nga Maqedonia e Veriut jep garanci prej 1 milion eurosh dhe mbrohet në liri

Kardiologu i njohur maqedonas, Zhan Mitrev, njëherësh pronari i spitalit privat me të njëjtin emër, ka dhënë 1 milion euro para të gatshme, duke siguruar autoritetet se nuk do të largohet nga Maqedonia e Veriut, bëri të ditur më 5 tetor Prokuroria Publike Themelore e Shkupit.









Kundër Mitrevit po zhvillohen hetime lidhur me dyshimin për mashtrim të pacientëve në spitalin e tij privat, “Zhan Mitrev”.

I dyshuari, siç tha Prokuroria Publike e Shkupit, nga prilli i vitit 2020 deri në vitin 2022, me qëllim të përfitimit të mjeteve financiare, ka mashtruar pacientët që po trajtoheshin me COVID-19 me metodën e hemofiltrimit, procedurë kjo joligjore që ka çuar, sipas autoriteteve gjyqësore, në vdekjen e 24 personave.

Kallëzime penale kundër spitalit privat të kardiokirurgjisë, “Zhan Mitrev”, në Shkup të Maqedonisë së Veriut, kanë ngritur edhe tetë familje tjera që kanë humbur të afërmit e tyre, në mesin e të cilave edhe familje nga Prishtina.

Për shkak të rrezikut për arratisje, Zhan Mitrevit i është konfiskuar pasaporta në muajin gusht. Prokurori Gavfrill Bubevski tha se deri më tani janë dëgjuar dëshmitë e 80 për qind e pacientëve që kanë thënë se janë të dëmtuar.

“Janë shtuar masat e sigurisë dhe përveç dokumentit të udhëtimit, i dyshuari ka dhënë garanci se nuk do të arratiset në shumën prej 1 milion eurosh në Gjykatën Penale, dhe vlerësojmë se me këto masa, prezenca e të akuzuarit është siguruar”, tha prokurori Bubevski.

Skandali është zbuluar nga rrjeti i gazetarisë hulumtuese IRL nga Maqedonia e Veriut që ka ngrehë dyshime për trajtimin joadekuat të dhjetëra pacientëve të tjerë në “Zhan Mitrev”.

