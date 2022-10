Mjeku i njohur flet nga protesta: Pedagogët marrin rrogë sa një person që lan makinat në lavazhin më të rëndomtë!

Mjeku infeksionit, Genc Stroni ka folur ne protestën e organizuar nga pedagoget këtë te mërkurë dhe ka treguar se është bere shume presion për pedagoget qe te mos dalin sot ne tubim.

“Ne po kërkojmë vetëm minimumin jetik, krahasojeni e bëni ndryshim se pedagoget arrijne të kenë të njëjtën pagesë me një që lan makinat në lavazhin më të rëndomtë. Duhet të ngrihen të gjitha rrogat, si dhe pensionet. Mos harroni që e vërteta është se është bërë presion dhe shumë madje, është gjetur artificam diku do bëhet mbledhje e diku takim, por e vërteta është që të gjithë janë me zemër në këtë takim e të gjithë kanë atë përqasje që nga momenti që kanë firmosur atë peticion.”, u shpreh mjeku Stroni.