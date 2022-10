Përfundon takimi Alibeaj-Begaj, zbardhen diskutimet për zgjedhjet vendore: Të jetë një datë sa më herët midis 15 prillit dhe 15 majit!

Ka përfunduar takimi i Enkelejd Alibeajt me Presidentin, Bajram Begajn.









Kryetari i grupit parlamentar të PD-së zbuloi detaje nga takimi.

Alibeaj: Isha sot në një takim me presidencën e republikës. Diskutuam për zgjedhjet lokale. I shpjegova Begajt se për sa i përket datës ka një segment kohor midis 15 prillit dhe 15 majit. Do duhet të jetë një datë sa më herë Brenda kësaj periudhe. Duhet një orë e më parë ti japim të drejtën shqiptarëve të shprehin vullnetin e tyre në zgjedhjet lokale. Një orë e më parë brenda këtij segmenti kohor. Ky ishte qendrimi ynë. I kërkova se momentin kur presidenti do të flasë të jetë moment që mos bëhet pengesë lidhur me miratimin e reformës territoriale.