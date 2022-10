Protesta e pedagogëve/ Flet kreu i Sindikatës: Jemi të hapur për ofertën e Kryeministrit, por nuk pranojmë lëmoshë apo karamele!

Kreu i Sindikatës së punonjësve të Universitetit të Tiranës, Sandër Kovaçi deklaroi në fjalën e tij në protestën e zhvilluar sot para universitetit politeknik se janë të hapur për ofertën e kryeministrit sa i takon kushteve të tyre, por theksuan se nuk do të pranojnë asnjë lëmoshë.

Ai deklaroi se përpos pagës, qeveria duhet të investojë edhe për kërkimet shkencore duke e cilësuar qesharake shifrën vjetore prej 300 mijë eurosh që MAS ka investuar vitin e shkuar.

“Ky është takim i rëndësishëm sepse me vendosmërinë tonë ditën e sotme varet edhe serioziteti me të cilin do e marrë kryeministri kërkesën tonë.. Ky peticion nuk është çështje rrogash,. Mësimdhënia nuk matet me pagë. Është çështje dinjiteti. Kemi edhe arkitektë që paguhen mirë por ata kërkojnë që profesori të trajtohet me dinjitet. Kryeministrin e mirëpresim të bëjë ofertën e tij për Profesoratin por jo lëmoshë dhe as karamele. Lëmoshë nuk pranojmë. Bëhet fjalë për një ndryshim esencial të arsimit të lartë publik. Të gjithë e dimë që ekonomia shqiptare ka krizë pas krize vetëm sepse kërkimi shkencor në Shqipëri nuk paguhet. Të mendosh që vetëm 300 mijë euro janë paguar vitin e kaluar për kërkimin shkencor në Shqipëri. Aq vlen vetëm një projekt. Të mos jemi qesharakë si jemi aktualisht. Pa kërkim shkencor nuk ka zhvillim akademik/ Emisionet janë vetëm një akuzë për qeverinë por nuk është kurrkund për Profesoratin. Edhe ne kemi vend për t’u gjykuar. Por gjykimi bëhet kur ke financim. I kërkojmë kryeministrit që të reflektojë dhe cinizmin politik të mos përdorë ndaj Profesoratit. Në lidhje me pagat, nëse nuk trajtohen me dinjitet pedagogët nuk mund të presësh që studentët të marrin diplomë evropiane. Si mund të jetë e shenjtë një orë mësimore kur vlera e saj është 5 euro.”, tha ndër të tjera Kovaçi.