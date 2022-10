Rama u përgjigjet pedagogëve që kanë dalë në protestë: Javën e ardhshme do ju rrisim pagat me 7%!

Kryeministri Edi Rama ka deklaruar sot se javën e ardhshme qeveria do të rrisë pagat e pedagogëve me 7%.

Duke folur në një aktivitet të Universitetit Bujqësor, ai tha se Universitetet do të kenë të drejtën të vendosin një tavan për pagat e stafit.

“Këtu ka një histori tjetër, të pagave të deklaruara pjesërisht. Kemi paga që nuk përkojnë me të vërtetën. Para se lidershipi i univeristetit të tiranë të ndryshonte kemi pasur 45 pedagogë që kisbhin akses te fondet europiane. Janë mbi 400 pedagogë sot që kanë financim ekstra, falë punës së tyre, falë faktit që nga ne e nisëm këtë fazë tjetër pas zgjedhjes së rektorëve të rinj, kemi bërë një kapërcim të madh. Mund të marrim akoma shumë më tepër. Por ishim të fundit në fund të pusit. Sot nuk jemi ndër të parët, por jemi duke hedhur hapa falë angazhimit të pedagogëve. Ne do bëjmë një rritje pagash të mërkurën prej 7%, por ama do ti njohim universitetit të drejtën të një tavani për të rritur më tej pagat”, tha Rama.