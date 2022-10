SKENARËT/ Nga shpërbërja e Rusisë, te përballja e NATO-s me Kinën! Si mund të përfundojë lufta në Ukrainë

Ka pasur dilema, pyetje të shumta rreth luftës në Ukrainë, mbi të gjitha se si do të përfundojë konflikti midis dy vendeve. Një analist turko-britanik ka folur për destabilimin politik të Putinit, shpërbërjen e Rusisë dhe përballjen e NATO-s me Kinën, duke komentuar zhvillimet e fundit në frontin e luftës.









Ukraina vazhdon të shënojë sukses në fushën e betejës, duke rimarrë shumë territore në 24 orët e fundit. Putin nga ana tjetër është i dëshpëruar, duke kërcënuar se do të përdorë armët bërthamore.

Presidenti rus ka intensifikuar operacionet ushtarake në Ukrainë gjatë javës së kaluar, duke rekrutuar pjesërisht 300,000 rezervistë. Por deklaratat e tij synojnë të fshehin faktin se Rusia po humbet luftën, pasi Ukraina ka marrë tashmë disa rajone në kontroll, sipas analistit të Këshillit Atlantik.

Në rast të humbjes së Moskës, Putini do të hiqte dorë, Rusia mund të shpërbëhej, duke e lënë Perëndimin të konkurronte me Kinën për “plaçkën” e luftës, ndërsa NATO do të hynte në konflikt me Pekinin.

Duke kërcënuar me nisjen e një luftë bërthamore kundër kujtdo që guxon ta pengojë, Vladimir Putin ka mobilizuar qindra mijëra rezervistë, duke dyfishuar forcat e tij ushtarake në Ukrainë.

Por deklaratat e tij përgënjeshtrojnë një fakt të thjeshtë: Rusia po e humb luftën dhe Putini e di këtë dhe është i dëshpëruar. Forcat e tij janë përgjysmuar, planet e tij fillestare të luftës nuk kanë pasur rezultatet e pritura, ai po shpenzon paratë e tij dhe dimri po afrohet.

Ndërkohë, ushtria e Ukrainës vazhdon të përparojë në të gjithë vendin, duke i dhënë Kievit një rrugë të sigurt drejt fitores.

Por lind pyetja: Çfarë do të ndodhë nëse Rusia humbet luftën?

Perëndimi duhet të fillojë të përgatitet për këtë ngjarje përndryshe do t’i hapë derën Pekinit për të forcuar praninë e tij në rajone si Siberia, Azia Qendrore, Afrika dhe Amerika e Jugut.

“Ne duhet të ushtrojmë ndikim dhe më pas duhet të merremi me Republikën Popullore të Kinës. Kina është një superfuqi globale në zhvillim dhe ne duhet ta luftojmë atë në mënyrë efektive”, thotë Alp Sevimlisoy.

Kur Putini filloi për herë të parë atë që ai e quan “operacionin e tij special ushtarak” më 24 shkurt, ky skenar ishte pothuajse i paimagjinueshëm. Perëndimi mund ta ketë mbështetur Ukrainën, por pakkush besonte se fitorja e Kievit ndaj Moskës do të ishte e mundur, ushtarët rusë janë më të shumtë në numër, ashtu si armët e tyre, forca totale e ushtrisë ruse është e dyta pas SHBA-së.

Mund të ketë marrë ditë, ose javë, ndoshta muaj, por pakkush dyshoi se Kievi do të binte në duart e rusëve. Por më pas pasuan një seri llogarish të gabuara nga Putini dhe gjeneralët e tij.

Planifikimit të dobët, korrupsioni në rezervat ushtarake të Rusisë nga brenda jashtë dhe morali i ulët i ushtarëve rusë i dhanë Ukrainës iniciativën, të cilën komandantët e saj ushtarakë e shfrytëzuan plotësisht.

Përparimi i befasishëm në Kiev, ndërsa Putini ishte zotuar të rrëzonte regjimin duke marrë kontrollin e vendit, ngadalësoi lëvizjet e forcave ruse brenda disa ditësh dhe përfundimisht kulmoi në një “gjest të vullnetit të mirë”, i njohur gjithashtu si një tërheqje në shkallë të plotë. Përkundrazi, Kremlini synonte “çlirimin” e Donbasit.

Më pas Ukraina i dha një goditje shkatërruese Rusisë: Një sulm në anën jugore të Khersonit duke zmbrapsur trupat ruse. Ushtria e Putinit mund të mos jetë shkatërruar ende, por ajo ka marrë një goditje të rëndë- një nokaut.

Duke folur menjëherë pas kundërsulmit ukrainas në Kharkiv, zSevimlisoy theksoi: “Ukrainasit po fitojnë.

Por ky konflikt do të përfundojë me pasoja në të gjithë Rusinë dhe rajonin. Kjo do të thotë se fuqia ruse do të zbehet jo vetëm në vende si Amerika e Jugut dhe Afrika, ku më parë ka dërguar mercenarë, ka dhënë hua dhe ka ndërtuar infrastrukturë por në ish-shtetet sovjetike si Kazakistani, Gjeorgjia dhe Armenia.

Dhe vetë Rusia mund t’i nënshtrohet konflikteve të brendshme, me rajonet rebele që kërkojnë të shkëputen nga kontrolli i Moskës, as pushtetarët brenda Kremlinit nuk mund të pretendojnë fronin e Putinit.

Ndërsa perspektiva e një Rusie pa Putin dikur mund të dukej si një fantazi, analisti beson se tani nuk ka pothuajse asnjë mënyrë që të mund t’i mbijetojë humbjes në Ukrainë.

“Unë nuk mund të shoh një të ardhme për Putinin nëse ai humbet luftën”. “Si do të sillet ai me njerëzit e tij pas kësaj? Si do të rikthehet në skenën botërore pas kësaj?”