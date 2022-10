Tashmë ushtron profesionin e agjentit/ Ish-mesfushori i Juventus tërhiqet nga futbolli në moshën 33 vjeçare

Kwadwo Asamoah ka njoftuar se ka hequr dorë nga futbolli i luajtur. Ganezi 33 vjeçar prej verës së 2021 nuk është aktiv me asnjë skuadër, duke u angazhuar tanimë me pjesën e menaxhimit të futbollistëve si agjent. Lajmin e ka dhënë vetë Asamoah në kanalet e komunikimit, me mesfushorin që ka një karrierë të rëndësishme në Serie A.









Asamoah ka luajtur me klube si Torino, Udinese, Juventus, Inter dhe Cagliari. Në gjashtë sezone te Juve, nga 2012-2018 Asamoah ia doli të ishte titullar në fushë, duke fituar 6 herë titullin kampion, 4 herë Kupën e Italisë dhe 3 herë Superkupën. 156 paraqitje dhe 5 gola ka shënuar 33 vjeçari me “Zonjën”.