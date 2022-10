U premtoi rritje page 7%/ Pedagogët i përgjigjen Ramës: Nuk ka kompromis, më 17 tetor protesta e radhës!

Pedagogët, të cilët sot mbajtën protestën e radhës para Universitetit Politeknik, i janë përgjigjur kryeministrit Edi Rama pasi ky i fundit premtoi një rritje të pagës me 7 për qind. Pedagogët janë shprehur se nëse nuk plotësohen kërkesat e tyre, ata nuk do të pranojnë të bëjnë asnjë kompromis.









Sipas tyre, ofertat për rritje me 7, 10, 20 apo 29% të pagës nuk do të merren parasysh. Ndërsa kërkuan mirëkuptimin e studentëve, pedagogët bënë të ditur se protesta e radhës do të jetë më 17 tetor.

Kreu i sindikatës së Punonjësve të Universiteteve të Shqipërisë Sandër Kovaçi ka paralajmëruar kryeministrin Edi Rama që nëse nuk do ketë vendimmarrje nga ana e qeverisë për plotësimin e kërkesave të tyre, në datën 17 tetor ata do të nisin një grevë duke bojkotuar nisjen e vitit të ri akademik.

“Duke pritur kryeministrin të bëjë ofertën e tij apo të realizojë kërkesën e ofertës sonë, më datë 17 e kemi vendosur nëse s’do kemi një përgjigje dinjitoze me vendimmarrje, me kryeministrin e të autorizuarit e tij, ne do vijojmë protestën e cila më 17 do jetë në kuadrin e një, besoj do na mirëkuptojnë studentët, nëse s’kemi përgjigje do e quajmë grevë si të doni ose bojkot të fillimit të vitit të ri akademik duke kërkuar mirëkuptimin e prindërve të studentëve tanë”, tha Kovaçi në mbyllje të protestës.

Kreu i Sindikatës i ka kthyer përgjigje kryeministrit se “rritja 7% nuk është rritje”.

“Kryeministri të heqë dorë nga disa investime strategjike e të përqendrohet në investimin ne paga se këto lekë prapë i kthehen atij me taksat e tatimet. Ne do qëndrojmë do vijojmë me ndjekjen e kërkesave tona. Nuk do tërhiqemi e i themi kryeministrit nuk është kërcënim ky por është kërkesë. Pra ne kemi protestë komplet paqësore dhe shembullore. Ne do vijojmë. Ofertat janë të pavlefshme ne kemi kërkuar 30% si kërkesë minimale këtë vit e 20% vitin tjetër”, tha Kovaçi.