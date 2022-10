Vladimir Putin ndryshoi emrin jahtit me vlerë 119 milionë dollarë dhe “e fshehu” në Rusi (VIDEO)

Superjahti i dytë më i madh i lidhur me Vladimir Putin është gjetur në det pas shtatë muajsh. Revista Forbes pretendon se jahti 119 milionë dollarësh ‘Graceful’ është tani në brigjet e Estonisë pas disa muajsh të ankoruar në enklavën e tij ruse, Kaliningrad.









Forbes, në fakt, pretendon duke cituar fotot e bëra më 25 shtator në emër të faqes së internetit TheYachtPhoto.com se jahti i Putinit tani ka një emër të ri. Sipas revistës jahti tani quhet ‘Kosatka’ që në rusisht do të thotë “balenë vrasëse”.

Fotot tregojnë se jahti shoqërohet nga mjete të armatosura të rojes bregdetare ruse. Për momentin, megjithatë, mbetet e paqartë se kur u ndryshua emri i jahtit ose kur lundroi nga Kaliningradi pasi transponderi i tij ka rënë që nga 30 gushti, sipas MarineTraffic.

Jahti Kosatka lundroi nga porti i Hamburgut më 7 shkurt, 17 ditë para fillimit të pushtimit rus të Ukrainës. Departamenti Amerikan i Thesarit sanksionoi jahtin së bashku me tre të tjerë të lidhur me Vladimir Putin më 2 qershor.

Vlerësimi që ekziston është se destinacioni përfundimtar i Kosatkës është porti i Shën Petersburgut për të mos rënë “viktimë” e sanksioneve.

Jahti, ndër të tjera, ka një pishinë të brendshme që mund të shndërrohet në një teatër dhe pistë kërcimi, një helikopter dhe suita për 12 të ftuar. “Pajisja” e tij përfshin edhe një bodrum në të cilin mund të ruhen deri në 400 shishe. Sipas kompanisë Lürssen, jahti iu dorëzua pronarit të tij në vitin 2014.

Në një hetim të BBC -së marsin e kaluar u raportua se jahti i përket kompanisë me bazë në Moskë JSC Argument, e cila ishte në listën e sanksioneve të 2 qershorit së bashku me aksionerin e saj të vetëm Andrei Gasilov. Hetimi i rrjetit britanik kishte treguar se kompania në fjalë kishte rënë dakord më parë për një kredi me një nga kompanitë e përfshira në ndërtimin e “pallatit” të Vladimir Putinit, një pronë prej 190 mijë metrash katrorë e vendosur në qytetin Gelendzhik në bregdetin e Detit të Zi.

Përveç Kosatka, Putin ka qenë i lidhur me të paktën pesë jahte të tjerë: Scheherazade 507 milionë dollarë, zakonisht në pronësi të miliarderit Eduard Kudaynatov, 22 milionë dollarë. Olympia, Chayka prej 18 milionë dollarësh (tf. Pulëbardhë në rusisht), Shellest prej 17 milionë dollarësh dhe Nega 105 metra e gjatë.

Përveç Scheherazade -s që u “arrestua” në portin e Marina di Carrara më 6 maj nga autoritetet italiane dhe është e regjistruar në Malajzi dhe Olympia që është e regjistruar në Ishujt Kajman, jahtet e tjera janë në regjistrat rusë. Pesë prej tyre, me përjashtim të Scheherazade, janë tani në Rusi.