Aktorja e njohur Gisele u divorcua nga Tom Brady sepse nuk kishin bërë seks

Ndarja e Xhisiela dhe Tom Brady konsiderohet pak a shumë e mbaruar, pasi pak ditë më parë ata morën avokatë për të vijuar me procedurat e divorcit.









Këtë dhe informacione të tjera nga agjencitë e njohura të lajmeve nuk i ka mohuar asnjëra palë, as modelja dhe as sportisti.

Shumica e botimeve e konsiderojnë karrierën e Tom Brady si arsyen kryesore të ndarjes së tyre, pasi ai kishte premtuar se do të hiqte dorë nga futbolli dhe do t’i përkushtohej familjes, gjë që nuk ndodhi. Kështu dëshironte Xhisiela, e cila në një intervistë të fundit ka theksuar ofertën e saj për familjen dhe bashkëshortin.

Gjithsesi dhe sipas RadarOnline, njerëz nga ambienti i çiftit sollën zbulime të reja. Sipas tyre, Brady dhe Gisele kishin arsye më të rëndësishme për t’u ndarë, siç ishte jeta e tyre inekzistente e dashurisë.

“Kjo martesë është bërë e ftohtë si akulli”, tha një burim i afërt me Brady, duke shtuar: “Gizelle është një supermodele nga Brazili me super dëshirë seksuale dhe u ka thënë miqve të saj se ajo ka nevojë për më shumë nga burri i saj”.

Megjithatë, 45-vjeçari duket se ka zgjedhur të kursejë energjitë për në… fushë.

Fituesi 7 herë i Super Bowl kishte folur për jetën e tij seksuale kur drejtuesi i podcast-it të “Armchair Expert” Dax Sheppard e pyeti atë: “A bën dashuri me gruan tënde në një ditë loje apo është jashtë tryezës?”.

Ai më pas u përgjigj se: “O njeri, kjo ndoshta nuk është në plan. Kjo nuk do të ishte ngrohja ime para ndeshjes”.

Ata punësuan avokatë

Vetëm pak ditë pasi u zbulua se prej muajsh jetonin në shtëpi të ndryshme, çifti dikur i dashuruar duket se ka nisur tashmë procesin ligjor për divorcin.

Sipas Page Six dhe raportit të tij të fundit duke cituar burime të shumta, supermodelja dhe lojtari i NFL kanë punësuar avokatë për të finalizuar divorcin e tyre.

Të njëjtat informacione duan që çifti të jetojnë të ndarë për shkak të një sherri të madh, të cilin nuk arritën ta zgjidhnin kurrë. “Nuk e kam menduar kurrë se ky do të ishte fundi i tyre, por duket se është kështu”, tha një burim.

Një person tjetër i afërt me Gisele dhe Brady i tha Page Six: “Nuk mendoj se do të ketë një rikthim tani. Ata të dy kanë avokatë dhe po shikojnë se çfarë do të sjellë ndarja, kush çfarë do të marrë dhe si do të jenë financat’.

Ribashkimi i tyre i përkohshëm për shkak të… uraganit

Pak ditë më parë, një uragan që meteorologët e quajtën “Ian” ka qenë arsyeja që Tom Brady të shkojë në shtëpinë ku jeton Xhisiela.

Asi i NFL është larguar nga shtëpia e tij në Tampa, Florida, pasi “Ian” përbën një kërcënim për zonën.

Sipas raportimeve, Brady dhe tre fëmijët e tij, 9-vjeçari Vivian, 12-vjeçari Benjamin dhe 15-vjeçari John-Edward, u larguan nga rezidenca dhe u drejtuan për në shtëpinë e familjes në Miami. Lajmi për çiftin e dikurshëm të dashuruar që jeton nën çati të ndryshme bëri xhiron e internetit pak ditë më parë, por mediat e huaja raportojnë se modelja dhe atletja prej muajsh jetojnë në shtëpi të ndryshme.

Mungesa e Xhisielës nga ndeshja e Brady-t të dielën u diskutua si çdo gjë tjetër në mediat e huaja, sidomos mes thashethemeve të forta se ata janë ndarë.

Mungesa e Giselle në ndeshjen e Tampa Bay Buccaneers

Jo shumë kohë më parë, Tampa Bay Buccaneers luajtën ndeshjen e tyre të parë në shtëpi në stadiumin Raymond James kundër Green Bay Packers. Jeselle mungonte, por fëmijët e tyre, Vivian dhe Benjamin, ishin të pranishëm dhe mbështetën babanë e tyre në fushë.

Djali më i madh i yllit të NFL, djali i tij më i madh nga martesa e tij me Bridget Moynahan, gjithashtu shkoi në lojë.

Sipas të njëjtave burime, një person nga ambienti i Xhisielës i pyetur për mungesën e saj në ndeshje është përgjigjur: “Gizelle është ende e përkushtuar ndaj fëmijëve të saj dhe merret me çështjet e saj personale”.

Gjithashtu, në një raport të RadarOnline thuhet se Xhisiela dhe Bradi prej disa muajsh kanë probleme me martesën dhe burimet e cituara duan që karriera 13-vjeçare e çiftit të jetë lënë në hije nga “përleshjet shpërthyese”, të cilat po shtohen.

Më në fund, fjala po bën xhiron e internetit se javën e kaluar, supermodelja u pa duke qarë në celular teksa shëtiste rrugëve në Big Apple.