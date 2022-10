Britney Spears/ Shpërthim i ri në rrjetet sociale: Mami kërko faljen tënde dhe…

Britney Spears duket se nuk e ka harruar edukimin e saj traumatik 13-vjeçar konservator dhe sjelljen e prindërve të saj.









Që në ditët e para që u lirua nga “lidhjet”, ylli i estradës nuk ka reshtur sulmet ndaj prindërve dhe mjekëve psikiatër, njerëz që e rrethojnë përditshmërinë e saj prej më shumë se 10 vitesh.

Me një postim të ri që ka bërë në Instagram, të cilin tashmë e ka fshirë nga profili i saj, Spears ka vazhduar me një tjetër dëshmi shpirtërore intensive për periudhën e kujdestarisë së saj, duke fajësuar sërish babanë dhe nënën e saj, përmes një mesazhi mjaft të ngarkuar emocionalisht.

Në mbishkrimin e postimit të saj këngëtarja ka shkruar:

“Për 13 vjet, më duhej të vizitoja mjekët çdo javë për të sjellë të kaluarën time që e përkeqësoi atë!!! Sa për të gjithë familjen time duke përfshirë vëllain tim, motrën time, kushërinjtë e mi, xhaxhallarët e mi dhe gjithë audiencën… ata ishin ose të masturbuar ose të dehur nga bashkë. !!! Une isha ga… Shenjti qe kishte frike te levizte ose e dija qe babi do me fuste diku po te mos bashkepunoja… edhe ne Amerike token e te lireve!!!! Vitet kalojnë dhe ai ende më vendos në një spital psikiatrik!!!! Asnjë person nuk më mbrojti!!! Mami, merr faljen dhe shko.. !!! Dhe për të gjithë mjekët që qijnë… mendjen time… ju lutem që të digjeni të gjithë në ferr!!! Shoku im, djaloshi.. Z….. !!!!”.

Shikoni postimin që ka fshirë

Postimi i zemëruar i Spears vjen pak pasi nëna e saj kërkoi falje publike. Lynn Spears i kërkoi Britneyt ta falte, me një koment në Instagram nën një postim të gjatë ku thuhej se “një falje e vërtetë do të ndihmonte në mbylljen e grindjes së tyre familjare”. “Më vjen shumë keq për dhimbjen tuaj. Kam vite që më vjen keq. te dua shume dhe me mungon. Brittne, thellë brenda vetes e di sa shumë të dua dhe më mungon. Më vjen keq për çdo gjë që të ka lënduar”, i ka shkruar Lynn Spears.

Më pas 67-vjeçari iu lut që ta “zhbllokonte” në rrjetet sociale që të bisedonin personalisht.

Një burim i afërt me nënën e yllit i tha Page Six se Lynn ka qenë “duke u përpjekur, duke u përpjekur dhe do të përpiqet të kontaktojë” me vajzën e saj, madje edhe me telefon, dhe ajo ndihet “e pafuqishme”. “Ajo nuk ka zgjidhje tjetër veçse t’i drejtohet mediave sociale,” shpjegon ai.

Në postimin, të cilin Lynn Spears e komentoi, Britney shkroi se anëtarët e familjes së saj “nuk e kanë idenë dhe vërtet besojnë në mendjen e tyre se nuk kanë bërë asgjë të keqe” në lidhje me kujdestarinë e saj.