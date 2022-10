Gara për zgjedhjet lokale/ Berisha i hap derën të gjithëve, por përjashton Lulzim Bashën: Është i izoluar!

Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha e ka lënë derën të hapur për deputetët e grupit të Enkelejd Alibeajt. Në një prononcim për mediat para selisë së Kuvendit, Berisha tha se çdo deputet është i ftuar të kandidojë në zgjedhje.

“Çdo deputet është i ftuar të kandidojë po të dojë dhe të inkurajojë të tjerë po të dojë. Kryesia përveç rasteve më të jashtëzakonshme, nuk do bëjë të themi, përzgjedhje eliminuese, por do jenë primaret. Ne kemi premtuar ndryshimin, pra po sjellim ndryshimin, nuk do e përcaktojë kryetari kandidatin. Çdo deputet që dëshiron të kandidojë është i ftuar të kandidojë”, tha Berisha.