Gjallë apo i vdekur? Ku po e ‘feston’ sot 40-vjetorin e lindjes Vis Martinaj?

Kryefjalë e mediave në Shqipëri prej disa javësh tashmë është ai, Ervis Martinaj, i ashtuquajturi ‘Mbreti i Llotove’, i cili sot duhet të festonte 40-vjetorin e lindjes së tij, ditëlindje kjo që e gjen të zhdukur, e ku askush nuk di më asgjë për fatin e tij, në është gjallë, apo diku i vdekur. Por, sigurisht që, nuk përjashtohet as mundësia tjetër që të jetë arratisur diku në një shtet tjetër, jo vetëm me identitet, por edhe me imazh tjetër, duke festuar me festa të çmendura këtë ditë të shënuar për të, gjë që ka ndodhur edhe më herët.









Emri i tij ka shkaktuar jo pak përplasje edhe mes qeverisë dhe opozitës, kjo e fundit që e sulmon për lidhje me mafien dhe që ka gisht në zhdukjen e Martinaj, e nga ana tjetër vetë qeveria, e sidomos Policia e Shtetit, që s’di ende të japë një përgjigje se çfarë ka ndodhur realisht me ‘kokën’ e krimit në Shqipëri, njeriu më i kërkuar jo vetëm në vendin tonë, por edhe në të gjithë botën.

Ervis Martinaj është një prej njerëzve më të njohur të botës së krimit në vend. Ai është konsideruar si një nga njerëzit më të rrezikshëm në Tiranë, i akuzuar për vrasje dhe i dyshuar për disa ngjarje të rënda, që kanë tronditur kryeqytetin. E megjithatë, derisa të marrim vesh saktësisht se çfarë fshihet pas zhdukjes së tij, ende do të vijojnë aludimet dhe akuzat e ndërsjellta ndaj palëve politike, që mesa duket edhe këtë herë, por e përdorin këtë situatë për kredot e tyre politike.