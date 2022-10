Jada Pinkett Smith/ Përgatitja e librit ‘Dashuria me Smith, miqësia me 2Pac dhe alopecia’

Jada Pinkett Smith është gati të nxjerrë të gjithë jetën e saj “në transmetim”, me marrëveshjen që bëri. Aktorja dhe këngëtarja bëri një marrëveshje me shtëpinë botuese “Dey Street Books” dhe po përgatitet të publikojë kujtimet e saj. “Kujtimet e ndershme dhe bindëse të Jada Pinkett Smith do të publikohen. Libri do të përfshijë, ndër të tjera, martesën e saj të ndërlikuar me Will Smith. Jada rrëfen historitë që ka mbledhur gjatë një udhëtimi të vështirë, por tërheqës. Një udhëtim në thellësitë e depresionit vetëvrasës dhe një festë e fuqisë autentike femërore”, thuhet në njoftimin zyrtar të Dey Street.









Sipas një raporti tjetër nga shtëpia botuese, libri do të mbulojë gjithashtu edukimin e saj të pazakontë në Baltimore, miqësinë e saj me të ndjerin 2Pac dhe historinë e saj të dashurisë me Smith. “Jada rrëfen zgjedhjet torturuese që u detyrua të bënte për të ripërcaktuar jetën e saj në çdo mënyrë”, thotë botuesi për Marca.

Jada Pinkett Smith has deal for ‘no holds barred’ memoir https://t.co/WTa8L2s9kT pic.twitter.com/7tqErqxgNK — CTV News (@CTVNews) October 6, 2022

Aktorja 51-vjeçare njihet për rolet e saj në filma si “Colateral” dhe “The Matrix Reloaded”, si dhe për betejat e saj me depresionin dhe alopecia areata. Natyrisht, u përfol shumë kur bashkëshorti i saj Will Smith i dha një shuplakë Chris Rock për të në Çmimet Oscars.

