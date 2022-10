Largohet Lionel Messi nga futbolli? Habit ylli argjentinas: Çfarëdo që të ndodhë, Botërori im i fundit!

Ky do jetë Botërori i fundit në të cilin do luajë Lionel Messi. Ylli argjentinas ka konfirmuar gjithçka, në një intervistë të dhënë për Star Plus.









“Çfarëdo që të ndodhë, do të jetë Botërori im i fundit. Jemi në një moment të mirë, ne jemi një grup shumë i fortë.

Por në Kupën e Botës çdo gjë mund të ndodhë: të gjitha ndeshjet janë shumë të vështira dhe favoritët nuk fitojnë gjithmonë.

Ne favoritë? Nuk e di nëse jemi kandidatët numër një për të fituar. Mendoj se ka skuadra të tjera që janë favoritë sot, por edhe ne jemi atje”, – Tha ai.

“Pleshti” numëron 164 ndeshje me përfaqësuesen e Argjentinës, ku ka shënuar plot 90 gola. Gjithashtu, ka qenë pjesë e Kombëtares U20 dhe Olympic Team.