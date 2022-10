Macron i flet nga afër Erodganit: Respekto të Drejtën Ndërkombëtare me Greqinë

Presidenti i Francës Emmanuel Macron i shprehu Rexhep Tajip Erdogan shqetësimin për zhvillimet në Mesdheun juglindor, sipas burimeve të Elysee për Protothema.gr, gjatë takimit që ata patën në margjinat e Sinodit në Pragë.









Presidenti francez i tha homologut të tij turk se ishte i shqetësuar për zhvillimet dhe tensionin në rritje në Mesdheun Juglindor dhe theksoi se të dy palët (Greqia dhe Turqia) duhet të kthehen në tryezën e dialogut, ndërsa raportet tregojnë se ai i kërkoi Erdoganit të ulet së bashku me zotin Mitsotakis në tryezën e Sinodit.

Ai gjithashtu thuhet se i bëri thirrje që të respektojë ligjin ndërkombëtar dhe të drejtat e njeriut.

Ai kujtoi gjithashtu se sa të rëndësishme janë sanksionet për Rusinë, duke kërkuar që ato të mos lejohen të anashkalohen.

Nga ana e tij, presidenti turk thuhet se ka bërë shaka me homologun e tij francez, duke i thënë: “Dua të të sjell në bllokun e shteteve turke. Evropa nuk është gjithçka, Azia është më e madhe”.

Megjithatë, më herët, kryeministri Kyriakos Mitsotakis nuk e… theu akullin me presidentin turk Rexhep Tajip Erdogan. Karakteristikë e klimës së “ngrirë” është se edhe në foton familjare të Sinodit informal të Pragës, distanca mes tyre ishte e madhe. Zoti Mitsotakis ishte i afërt me kryeministren britanike Liz Truss dhe larg Erdoganit, ndërsa presidenti turk qëndronte në qendër të djathtë dhe katër vende pranë presidentit të Republikës së Qipros, Nicos Anastasiades.

Dy liderët nuk kanë shkëmbyer as një shikim, ndonëse në një moment presidenti turk ka kaluar para kryeministrit grek.

Në fund të fundit, përfaqësuesi i qeverisë Janis Oikonomou, në një pyetje lidhur me një katër-katërshe të mundshme mes dy liderëve në Samitin e Pragës, kishte thënë se “nëse presidenti turk, i cili ka dinamizuar klimën me deklaratat e tij, kërkon një takim apo Pala greke do ta vlerësojë dhe do të përgjigjet pozitivisht”. Dhe mesa duket një gjë e tillë nuk ka ndodhur, ndaj nuk ka pasur takim sot.