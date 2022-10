Rama për Komitetin Politik Europian: Jemi në një epokë rreziku, duhet bërë dallimi nga Ballkani i Hapur

Gjatë daljes para mediave në Pragë, nga ku po mbahet konferenca për krizën energjetike, Kryeministri Edi Rama theksoi dallimi që duhet bërë midis Komitetit Politik Eurpoian dhe Ballkanit të Hapur.









Ai theksoi se jetojmë në një epokë inflacioni dhe krize ekonomike.

A do të shërbejë Politik Europian si Ballkani i Hapur?

Është një krahasim i dobishëm për të bërë dallimin se për çfarë bëhet fjalë. Nuk e ndajmë dot në pjesë krizën e energjisë, të klimës apo demografisë. E ardhmja i sjellë bashkarisht problemet sepse jemi në një epokë të re rreziku. Sepse kemi inflacionin e luftës dhe pasojave të një lufte që nuk e kemi filluar ne por që nuk e shmangim dot.

Në një format me më shumë se 20 vende ne jemi ndarë në tryeza ta rrumbullakëta dhe jemi fokusuar në propozimet tona. Që nga kriza energjitike tek inflacioni i Putin it dhe patjetër tek forcat e rublave në gjirin e shoqërive tona. Ky është një proces, frika ka qenë një forca shumë vendimtare në gjithë historinë e përpjekjeve për të ndërtuar një komunitet politik evropian, ashtu siç ka qenë një forcë penguese dhe për vetë BE. Në një situatë si kjo, Evropa është në një pikë ku për ta krijuar të ardhmen duhet ta parashikojë.