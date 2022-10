“Do t’ju mbistimulojë, do t’ju japë energji!”- Nga obeziteti, te prishja dhëmbëve! Ushqimet që nuk duhet t’i konsumoni para se të flini!

Ushqimet që përmbajnë sheqer mund të çojnë në obezitet, të shkaktojnë prishje të dhëmbëve dhe të rrisin rrezikun për t’u prekur nga diabeti. Megjithatë, ai ka një efekt tjetër serioz – këto ushqime prishin gjumin në mënyrë të tillë që pagjumësia juaj do t’ju bëjë të dëshironi më shumë sheqer.









Hulumtimet tregojnë se ata që konsumojnë sasi të mëdha sheqeri priren të flenë më pak dhe të shfaqin shqetësime gjatë natës. Sipas psikologut klinik Michael Breus, sheqeri i tepërt çon në nevojën për ta konsumuar atë më vonë gjatë ditës pasi nivelet e sheqerit në gjak dalin jashtë kontrollit.

Kjo ndikon negativisht, dhe gjumi juaj i ndërprerë do të prodhojë edhe më shumë dëshira për sheqer. Në fakt është një rreth vicioz. Shumë sheqer në mbrëmje mund të jetë i dëmshëm për shëndetin tonë. Kur hani diçka të ëmbël, nivelet e sheqerit në gjak rriten dhe pankreasi lëshon insulinë, e cila ndihmon në kthimin e sheqerit në qelizat tuaja, duke u dhënë atyre karburant për të punuar.

“Ngrënia e sheqerit vonë natën do t’ju mbistimulojë, do t’ju japë energji dhe do t’ju bëjë gati për aktivitet, por kjo nuk është ajo që ne po përpiqemi të bëjmë natën”, shpjegon dietologu Alex Evans.