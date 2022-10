U ankuan për ndotjen akustike/ Një shqiptar dhe dy grekë ‘masakruan’ gruan që punonte në hotel (Publikohen fotot)

Media greke Protothema.gr, ka publikuar foto-dokumentet në të cilën tregohet rrahja brutale e gruas së hotelierit nga një shqiptar dhe dy grekë. Tre banditë janë “karterizuar” nga një pronar klubi nate për ta “rregulluar” atë dhe nënën e tij, pasi ankoheshin për ndotje akustike, tregon ajo vetë ngjarjen për protothema.gr.









Siç thotë hoteleria: “Na rrahën tre banditë të fryrë me tatuazhe, grushta hekuri dhe leva para fëmijës tim 4 vjeç, i cili gjithashtu mbeti i plagosur. Nëna ime qëndroi në reanimacion për 20 ditë dhe pati dy aborte. Mjekët e kthyen me një defibrilator. Kaluam një kohë të vështirë dhe të keqe. Ata donin të na vrisnin”.

Sulmi brutal i mbrëmjes së 28 gushtit, për të cilin oficerët e Prokurorisë së Zhvatjes po flasin për kontratë vdekjeje dhe sipas informacioneve të protothema.gr dyshohet se është vulosur për vetëm 500 euro! Në fakt, autoritetet flasin për një çështje të mbyllur pasi oficerët me përvojë të Prokurorisë së Zhvatjes e kanë “punuar” në fshehtësi ekstreme pas urdhrit të Prokurorisë Penale të Pireut.

Në fakt, ata kanë identifikuar autorët (dy grekë dhe një shqiptar) nga tatuazhet – njëri ka edhe foton e aktorit amerikan Mickey Mouse – kanë konfiskuar grushtat e hekurt, rrobat të cilat identifikohen me ato të atentatit ndërkohë që kanë qenë të “kopsuara”. ” nga materiali fotografik edhe përmes Facebook-ut edhe një zinxhir të trashë floriri të veshur nga njëri prej të akuzuarve. Njëkohësisht është kryer një skanim antenash ku duket se celularët e tyre janë vendosur në Egjinë ditën e aktit, telefonat celularë janë identifikuar me shkëputje, ndërsa të njëjtat informacione thonë se autorët natyrorë “japin” njëri-tjetrin duke fotografuar pronarin e tij si bar moral i cili denoncohet zyrtarisht nga pronari i hotelit.

Përshkrimi dramatik

“Sulmi ndodhi në orën 21:13 të datës 28 gusht. Ne mbajmë një shtëpi në Kallithea sipër këtij dyqani i cili fillon orarin e tij në 5 dhe sipas lejes së funksionimit duhej të mbyllej. Ne jetojmë lart dhe nuk mund të flinim nga ndotja akustike.

Sa herë që u përpoqëm t’i thoshim diçka me mirësjellje, se kjo situatë nuk ndodh dhe të paktën të bënte izolimin e zërit, ai na bërtiste dhe na kërcënonte. Na pështyu, na djersitën, na hynë në makina, na goditën me thikë, na kërcënuan se do të na vrisnin. Para sulmit ne kishim shkuar te prokurori dhe kishim thënë se çfarëdo që të ndodhë me ne, përgjegjësi është dyqani në fjalë sepse ishin të vetmit që kishim konflikte. Dhe me të vërtetë më 28 gusht erdhën dhe na sulmuan”, përshkruan zoti Tzarimas dhe me zë të prerë vazhdon: “Kanë ardhur gjoja për të kërkuar një dhomë në hotelin që unë drejtoja në Aeginë dhe me këtë na u afruan në parking, gjoja se ku është deti dhe para se të reagonim, na rrahën pa mëshirë. Më ka goditur edhe mua, mamanë dhe fëmijën tim, të cilin e kam goditur duke i rënë sipër, në momentin kur më goditnin me grusht hekuri. Ai është një fëmijë katër vjeç dhe ka probleme psikologjike nga gjithçka që ka parë”.