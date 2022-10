Vuçiç nuk ndryshon qëndrim: Serbia nuk i përmbahet sanksioneve kundër Moskës

Serbia synon të vazhdojë të mbrojë interesat e saj kombëtare dhe nuk do t’i bashkohet sanksioneve kundër Rusisë . Presidenti Aleksandar Vuçiç e përsëriti këtë sot në Pragë , ku mori pjesë në samitin e parë të Komunitetit të ri Politik Evropian, format ky i propozuar muajt e fundit nga presidenti francez Emmanuel Macron për një krahasim midis vendeve anëtare të BE-së me shtetet e tjera që dëshirojnë të anëtarësohen në Union ose që duan të mbajnë një dialog të hapur me BE-në. Duke folur për shtypin serb, Vuçiç u shpreh kritik për këtë çështje, duke argumentuar se në BE nuk flitet më për hapjen e kapitujve të rinj të negociatave me Serbinë, por vetëm dhe vetëm për sanksione kundër Rusisë.









“E vetmja gjë që ka rëndësi është t’i përmbahemi sanksioneve”, vuri në dukje presidenti, duke iu referuar edhe figurave të opozitës, sipas të cilëve nëse Serbia dëshiron të përparojë dhe të mos izolohet më tej në Evropë, duhet të përafrohet me politikën e jashtme të BE-së. duke përfshirë sanksionet. Në të njëjtën kohë, Vuçiç i kërkoi BE-së të rishikojë vendimin për ndalimin e rrjedhjes së naftës ruse në Serbi, duke e përjashtuar atë nga çdo përjashtim i mundshëm.