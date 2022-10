Zbulohen detajet: Ja kur do mbahet ceremonia e kurorëzimit të Mbretit Charles III

Ka ardhur koha e tij. Ceremonia e kurorëzimit të Mbretit Charles III është caktuar të zhvillohet më 3 qershor 2023, në Westminster Abbey, MB, sipas ‘Bloomberg’. Burime nga pallati i thanë gazetës se ata shpresojnë që ceremonia të zhvillohet në atë ditë specifike, por ende nuk është vendosur. Ndryshe nga ajo e nënës së tij, ceremonia e Charles thuhet se do të jetë shumë më e vogël dhe më modeste se ato të mëparshme.









Edhe pse Charles u ngjit në fron dy ditë pasi mbretëresha Elizabeth II vdiq në moshën 96-vjeçare, ceremonia e qershorit do të shënojë fillimin e mbretërimit të tij si monark. Krah tij do të kurorëzohet edhe bashkëshortja e Mbretëreshës Camilla Parker-Bowles. Charles – i cili do të jetë 74 vjeç në kohën e ceremonisë – do të bëhet më pas personi më i vjetër që do të kurorëzohet mbret në historinë britanike.

Sipas traditës, monarku i ardhshëm do të ulet në fronin e quajtur ‘Karrigia e Kurorëzimit’ duke mbajtur skeptrin dhe shkopin e sovranit, që përfaqëson kontrollin e tij kushtetues të kombit dhe rruzullin e sovranit, që përfaqëson botën e krishterë. Pasi të jetë vajosur me vaj, bekuar dhe shenjtëruar nga klerikët e lartë, Charles do t’i vendoset mbi kokë kurora e Shën Eduardit, duke e bërë zyrtarisht Mbret. Ai, si dhe bashkëshortja, më pas do t’i drejtohet kombit nga ballkoni i Pallatit Buckingham.

Më 10 shtator, Charles u shpall si monarku në fuqi i Mbretërisë së Bashkuar dhe Commonwealth përpara se ai t’i drejtohej këshillit të fshehtë. Ai tha:

“Mbretërimi i nënës sime ishte i pakrahasueshëm në kohëzgjatjen dhe përkushtimin e tij. Edhe kur jemi të pikëlluar, ne falënderojmë për këtë jetë më besnike. Jam thellësisht i vetëdijshëm për këtë trashëgimi të madhe dhe për detyrat dhe përgjegjësitë e rënda të sovranitetit që më kanë kaluar tani.”

Charles shtoi se ai do të “përpiqet të ndjekë shembullin frymëzues që i është dhënë në mbështetjen e qeverisjes kushtetuese dhe të kërkojë paqen, harmoninë dhe prosperitetin e popujve të këtyre ishujve dhe të mbretërive dhe territoreve të bashkësisë në mbarë botën”.

“Shfrytëzoj këtë rast për të konfirmuar vullnetin dhe synimin tim për të vazhduar traditën e dorëzimit të të ardhurave trashëgimore, duke përfshirë pasurinë e kurorës qeverisë për të mirën e të gjithëve në këmbim të grantit sovran që mbështet detyrat e mia zyrtare si kreu i shtetit dhe kreu. e kombit”, përfundoi ai./panoramaplus