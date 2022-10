Akuzat për kopjimin e këngës në albumin “Renaissance”, Quenn Bee i kundërpërgjigjet grupit Right Said Fred: Komente përçmuese!

Beyonce iu përgjigj grupit Right Said Fred pasi ata e akuzuan se kishte përdorur hitin e tyre më të madh në albumin e saj të ri pa leje.









Ikona e popit këmbëngul se ajo mori miratimin paraprak për përdorimin e pjesëve të hitit të vitit 1992, “I’m Too Sexy”, për të përdorur në këngën e saj “Alien Superstar”.

“Alien Superstar” tashmë ka marrë 71 milionë transmetime vetëm në Spotify që nga publikimi i tij në fund të korrikut.

Right Said Fred, emrat e vërtetë të të cilëve janë Fred dhe Richard Fairbrass, theksuan se ishte “arrogante” sepse mendonte se ajo ishte e paprekshme.

Tani në një deklaratë të lëshuar për The Sun, Beyonce ka dhënë anën e saj të historisë.

“Komentet e bëra nga Right Said Fred duke thënë se Beyonce përdori “I’m Too Sexy” në “Alien Superstar” pa leje janë të gabuara dhe tepër nënçmuese. Jo vetëm që u dha leja për përdorimin e tij, por ata folën publikisht për mirënjohjen e tyre që ishin në album. Për këngën e tyre nuk ka pasur përdorim zanor, është shfrytëzuar vetëm kompozicioni. Iu kërkua leje botuesit të tyre më 11 maj 2022 dhe botuesi miratoi përdorimin më 15 qershor 2022. Ata u paguan për përdorimin në gusht 2022. Ne nuk mund ta ndalojmë atë. Nuk mund të bëjmë asgjë. Do të hyni në një bisedë me dikë që ka shumë më tepër prezencë, fuqi dhe para se ne. Dhe kjo nuk do të shkojë mirë. Është më mirë ta lini të shkojë. Ne vazhdojmë të shohim përpara gjatë gjithë kohës”, thuhet në deklaratë.