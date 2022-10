Alqi Bllako u lirua nga qelia, Meta: Goditje fatale për sistemin e drejtësisë, u bë me urdhër të Edi Ramës! Amniston oligarkët dhe fut në burg 82-vjeçaren

Kryetari i Partisë së Lirisë Ilir Meta ka përsëritur deklaratën e tij në lidhje me lirimin nga qelia të ish-deputetit socialit Alqi Bllako.









Ai shprehet se ky vendim është një goditje fatale për sistemin e drejtësisë. Meta shton se lirimi i Bllakos është ekzekutim moral i drejtësisë me urdhër të Edi Ramës.

“Lirimi i djeshëm i Alqi Bllakos është një goditje fatale për sistemin e drejtësisë. Është një ekzekutim moral i saj i bërë me urdhër të Edi Ramës, ashtu siç bën me amnistitë e tërthorta me oligarkët dhe ndërkohë fut në burg 82-vjeçaren nga Narta e Vlorës për kotecin pa leje”, shkruan Meta.