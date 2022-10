Cili është personi me IQ më të lartë në botë?

Ka pasur shumë gjeni me ndikim që ndryshuan botën dhe historinë. Njerëz si Leonardo da Vinci, Isaac Newton dhe Sokrati sollën ide novatore që vazhduan shumë kohë pas vdekjes së tyre. Albert Einstein, Stephen Hawking ishin disa nga njerëzit më të zgjuar në botë me IQ më të lartë.









Pa punën dhe inteligjencën e tyre ne nuk do të dinim as fushat themelore të dijes, si graviteti apo fizika. Edhe pse këta shkencëtarë të shkëlqyer nuk jetojnë më, sot ka disa gjeni premtues me IQ edhe më të lartë.

Çfarë është IQ?

IQ është shkurtim për Koeficientin e Inteligjencës. Në thelb është shuma e rezultateve të marra nga disa teste të standardizuara, të krijuara posaçërisht për të testuar inteligjencën e një personi.

Njerëzit me nivel të lartë IQ zotërojnë aftësinë për të marrë, analizuar dhe manipuluar informacionin në një nivel më të thellë. Ata e përfundojnë procesin më shpejt në krahasim me njerëzit e tjerë. Kushdo me një IQ mbi 110 është mjaft me fat që të ketë inteligjencë mbi mesataren.

Vetëm një pakicë njerëzish janë në gjendje të shënojnë më shumë se 110 në një test IQ, gjë që e bën të lehtë identifikimin e gjenive të vërtetë në shoqëri. IQ-ja më e lartë e mundshme në botë është teorikisht 200, megjithëse një grua me IQ-në më të lartë në botë e ka tejkaluar atë.

Gruaja me IQ më të lartë në botë

Marilyn vos Savant ka një IQ prej 228, rezultati më i lartë i regjistruar ndonjëherë nga Rekordet Botërore Guinness. Vajza e emigrantëve nga Italia dhe Gjermania, lindi në St. Ajo shfaqi nivelet e inteligjencës së të rriturve vetëm në moshën 10-vjeçare.

Ajo vendosi të demonstrojë inteligjencën e saj mbresëlënëse në Komitetin Guinness në vitet 1980. Pas dy testeve, testit Stanford-Binet dhe Mega Testit, nga viti 1986 deri në 1989, ishte personi me IQ më të lartë në Tokë. Është e vështirë të vërtetohet nëse vos Savant ende e mban këtë titull.

Guinness e ndërpreu kategorinë në vitin 1990, duke deklaruar se testet e IQ ishin shumë jo të besueshme për të garantuar një mbajtës të vetëm rekord. Kjo do të thotë se disa pjesëmarrës të testit të IQ mund të kenë shënuar rezultate më të larta se ajo.

Në vend që të studiojë kuantike, që nga viti 2008, ajo ka shpikur enigmat Numbrix dhe është martuar me shpikësin e zemrës artificiale.