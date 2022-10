Ditëlindja e ‘zezë’ e Vladimir Putin, Ukraina i prish festën e 70-të presidentit rus

Vladimir Putin sot mbush 70 vjeç dhe pranon dëshirat e vartësve që e përshëndesin atë si shpëtimtarin e Rusisë moderne. Patriarku Kirill i kërkon popullit dhe klerit që t’i kushtojnë dy ditë lutjesh për shëndetin dhe jetëgjatësinë e udhëheqësit më jetëgjatë të Rusisë që nga Jozef Stalin.

“Zoti ju ka vendosur në pushtet”, thotë patriarku në mesazhin e tij, duke lavdëruar presidentin rus për “transformimin e imazhit të Rusisë, forcimin e sovranitetit dhe aftësive të saj mbrojtëse, mbrojtjen e interesave kombëtare”.

Por Ukraina është këtu për të prishur festën e tij. Lufta që ai shkaktoi për të qenë kulmi i këtij marshimi shumëvjeçar “nga kaosi në stabilitet” çalon dhe tradhton “kontratën sociale” me rusët. Izolimi ndërkombëtar i Rusisë dhe kriza politike, ekonomike dhe ushtarake që ajo ka nxjerrë në sipërfaqe dhe është zmadhuar, po nxit elitat ruse dhe po ngre pikëpyetje për të ardhmen e Putinit në Kremlin.

Ministria ruse e mbrojtjes përdor hartën që konfirmon humbjet ruse

Putin, i cili mori detyrën në ditën e fundit të vitit 1999, po përballet me sfidën më të madhe ndaj pushtetit të tij që kur pushtimi i Ukrainës shkaktoi përplasjen më të ashpër Lindje-Perëndim që nga viti 1962 dhe kriza e raketave Kubane.

Në ditëlindjen e tij, Putin do të marrë pjesë në një samit jozyrtar të Komonuelthit të Shteteve të Pavarura në Shën Petersburg, kryeqyteti dikur perandorak i themeluar nga Pjetri i Madh që ndodh të jetë vendlindja e tij dhe qyteti nga i cili filloi rrugën që e solli përfundimisht në majën e Kremlinit.

Kundërshtarët politikë, si lideri i burgosur i opozitës, Alexei Navalny, thonë se Putini e ka çuar Rusinë drejt bllokimit dhe shkatërrimit, duke ndërtuar një sistem të dobët energjetik me sykofantë të paaftë, të destinuar të shembet duke e zhytur Rusinë në kaos.

«The future model for Russia is not “strong power” and a “firm hand,” but harmony, agreement and consideration of the interests of the whole society. Russia needs a parliamentary republic». https://t.co/sK1NzlNDwq

— Alexey Navalny (@navalny) September 30, 2022